GMTD Perkenalkan Tim Tonggak Utama Bisnis dari Sales & Marketing

Makassar,Upeks.co.id— PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk (GMTD) mengadakan acara ramah tamah dengan para jurnalis di Goodfields Cafe pada 6 Juli 2022. Tampak hadir jajaran Manajemen GMTD, Eka Firman – Associate Director serta CEO Ted Gan. Turut pula diperkenalkan tim leadership Sales dan Marketing GMTD.

Eka Firman mengatakan, Tujuan mengadakan acara ini selain untuk silaturahmi, dia ingin memperkenalkan tim tonggak utama bisnis GMTD, yakni para leader dari Department Sales dan Marketing.

“Ibarat pepatah tak kenal maka tak sayang, sekaligus juga untuk lebih mengakrabkan wajah tim penjualan kami kepada publik. Hadir menemani Manajemen diantaranya Reinaldo Julian – Head of Sales & Marketing, Leonardo & Datu Rani – Head of Sales serta Doddie Kukus – Head of Marketing,” ungkap Eka.

“Selain memperkenalkan tim Sales dan Marketing, GMTD juga akan menyambut Anniversary ke 24 di 7 Agustus 2022 mendatang. Kami akan membuat event Fun Run di kawasan Tanjung Bunga juga kegiatan Corporate Social Responsibility”, pungkas Eka.

“GMTD sebentar lagi memasuki tahun ke-24 dan telah membuktikan catatan keberhasilan sebagai Developer terdepan. Kami membangun kawasan Tanjung Bunga yang dulunya merupakan rawa-rawa dan kini menjadi suatu kota mandiri yang terintegrasi dengan fasilitas yang lengkap. Tanjung Bunga kini menjadi destinasi warga Kota Makassar maupun dari luar kota bukan hanya sebagai tempat hunian. Bahkan GMTD menjadi pengembang kawasan satu-satunya yang memiliki wisata pantai Akkarena. Akkarena kini semakin berbenah, bagi para pencinta olahraga air juga bisa ber-jetski disini,” ujarnya.

Di kesempatan yang bersamaan, Reinaldo Julian – Head of Sales & Marketing menceritakan produk yang sedang gencar dipromosikan GMTD.

“Hadir untuk memenuhi kualitas hidup terbaik, kami meluncurkan smart home Marshmallow. Beberapa fitur pintar melengkapi hunian ini, diantaranya google nest mini, motion sensor, door lock dan banyak fitur lainnya,” ujarnya.

“Marshmallow menghadirkan 2 tipe unit Rosea dan Althea yang masing-masing dibangun dengan 2 lantai, dengan tipe 58 (LT/LB 50/58m² dan 60/58 m²) dan tipe 70 (LT/LB 60/70m² dan 72/70 m²), Marshmallow Residence dipasarkan mulai dari harga Rp700 juta dengan beberapa kemudahan diantaranya subsidi biaya KPR, bonus 1 unit AC”, tutup Reinaldo. (***)