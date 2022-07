Dispar Makassar Bakal Gelar Direct Sale Yogyakarta

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Makassar bakal menggelar Direct Sale Yogyakarta di Hotel Santika Premiere Yogyakarta Selasa (26/7) mendatang.

Bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asita DPD Sulsel dan Penyelenggara F8, kegiatan ini rencananya akan berlangsung selama tiga hari dengan agenda perkenalan Industri hotel Sulsel guna kemajuan pariwisata.

Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga menjelaskan dalam kegiatan ini sedikitnya 18 hotel dan 2 dari Asita akan terlibat langsung, “Proses pemilihan hotel yang di ikutkan pada kegiatan ini dengan cara di gilir. Di sana kita akan menemui 75 buyer untuk mempromosikan wisata Sulsel. Disini kami dari pihak PHRI Sulsel ingin menunjukkan kekuatan hotel yang ada di Sulsel” ujarnya.

Lanjutnya, Yogyakarta dipilih sebagai tempat kegiatan sebab banyak kegiatan dari Yogyakarta masuk dan di selenggarakan di Makassar.

Sejalan Dengan itu, Kabid Promosi dan Pemasaran Dispar Kota Makassar, Yulianti Jabir menjelaskan meski promosi secara online sejauh ini efektif, namun pihaknya menilai promosi pariwisata be to be secara offline juga perlu dilakukan.

“Kami berharap dengan terselenggaranya Direct Sale Yogyakarta ini mampu mengangkat pariwisata Sulsel lebih baik lagi,” harapnya. (***)