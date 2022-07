Dihadiri Ratusan Alumni, IKA TP UNM Sukses Gelar Temu Kangen

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Ratusan alumni Teknologi Pendidikan (TP) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Makassar (UNM) memenuhi aula Pantai Akkarena saat menggelar Temu Kangen IKA TP UNM, Minggu (3/7/2022).

Hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Panitia Temu Kangen IKA TP UNM Fitriyani Nuralim, Ketua IKA TP UNM Azis Bennu, CEO Radar Bogor Hazairin Sitepu, Anggota DPRD Sulsel Marjono, Wakil Dekan II Bidang Administrasi & Keuangan Dr. Pattaufi, M.Pd., dan Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Tengah Sinar Alam.

Juga turut hadir, Ketua Prodi Teknologi Pendidikan PPs UNM Dr. Nurhikmah H, S.Pd, M.Si, Ketua Prodi Teknologi Pendidikan FIP UNM Dr. Abdul Hakim., SP.d, MS.i., Anggota KPU Sulsel Uslimin, Ketua PB HMI MPO Affandy Ismail dan sejumlah dosen Teknologi Pendidikan UNM yang tercatat sebagai alumni.

Dalam sambutannya Ketua IKA TP UNM Azis Bennu mengatakan, kekuatan Teknologi Pendidikan UNM sangat besar karena memiliki alumni yang berjejaring kuat di kancah nasional.

Olehnya itu ia berharap Prodi Teknologi Pendidikan UNM dan alumni dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka mengembangkan konsep pendidikan berbasis teknologi.

“Saatnya kampus menerapkan konsep Pentahelix yang melibatkan Kampus, Media, Masyarakat dan Perusahaan atau dunia kerja dan oleh Tekpen sudah menerapkannya dari dulu termasuk proses belajar jarak jauh yang kita kenal sekarang dangan Daring,” ujarnya.

Sementara CEO Radar Bogor Hazairin Sitepu dalam sambutannya berharap alumni Teknologi Pendidikan UNM dapat berpikir out of the box dalam mengejar kesuksesan di dunia kerja

“Artinya dunia kerja tidak semata-mata di bidang pendidikan akan tetapi peluang terbuka lebar bagi alumni Tekpen tapi harus siap dari sekarang dengan kompetensi yang lebih dari prodi lainnya. Semua sektor saat ini mendorong hadirnya sistem digitalisasi untuk itu Tekpen harus menjadi inovator terdepan,” ujarnya.

Adapun Anggota DPRD Sulsel Marjono berharap silaturahmi antar alumni Teknologi Pendidikan tak hanya pada acara Temu Kangen saja, namun  dapat berlanjut. Acara Temu Kangen tersebut juga dirangkaikan dengan donor darah, door prize, dan seru-seruan bersama alumni dengan berbagai games dan rekreasi. (jir)