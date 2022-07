Dapatkan Toyota New Calya dengan Penawaran Spesial DP 10%

Makassar, Upeks.co.id — Kalla Toyota mencatat capaian positif pada kuartal II tahun 2022 lalu dengan konsistensinya mempertahankan market share dibanding kompetitor lainnya. Sejak bulan Januari hingga Juni 2022, market share Kalla Toyota tidak terkalahkan menjadi brand kendaraan yang menduduki peringkat nomor satu. Data year to date tahun 2022 memperlihatkan capaian memukau Kalla Toyota yang menguasai market share otomotif hingga 33,8%. Capaian ini meliputi pangsa pasar otomotif wilayah Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra. Keempat wilayah ini merupakan wilayah penjualan Kalla Toyota yang selama ini memberikan kontribusi positif terhadap capaian penjualan kendaraan Kalla Toyota.

Pelanggan yang tertarik memiliki Toyota New Calya, Kalla Toyota memberikan promo menarik dengan DP mulai 10%. Pelanggan juga dapat menukarkan kendaraan lamanya ke Toyota terbaru dengan subsidi hingga 5 juta rupiah. Segera lakukan pembelian Toyota di bulan Juli ini dan raih kesempatan mendapatkan grand prize puluhan paket Umrah atau wisata religi bagi pelanggan yang beruntung. Promo ini berlaku untuk pembelian unit kendaraan Toyota Veloz, Avanza, Raize, Raize, dan Yaris.

Suliadin selaku Marketing General Manager Kalla Toyota mengungkapkan, bahwa market share Kalla Toyota di tahun 2021 mencapai 37,2%. Angka ini lebih tinggi dibanding capaian market share di tahun 2020, yakni 32,4%. Dimana kita ketahui bersama bahwa tahun 2020 merupakan tahun dimana pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Capaian tinggi yang diperoleh di tahun 2021 membuktikan bahwa percepat pemulihan ekonomi pasca pandemi berangsur-angsur membaik.

Segmen MPV atau Multi Multi Purpose Vehicle kemudian menjadi salah satu segmen kendaraan yang menopang penjualan Kalla Toyota. Toyota Calya menjadi unit unggulan Kalla Toyota yang menguasai market share segmen MPV Entry. Hadir dengan tagline Partner in Times, Toyota Calya memberi penyegaran baru di berbagai fitur eksterior dan interior dengan meluncurkan Toyota New Calya. Unit yang baru saja diluncurkan Kalla Toyota ini diharapkan mampu merupakan memenuhi kebutuhan mobilitas penggunanya sehari-hari.

“Toyota New Calya hadir dengan mengusung tagline Partner in Times, sesuai dengan kemampuannya menjadi model kendaraan yang mendukung kebutuhan mobilitas sehari-hari masyarakat. Desain terbaru Toyota New Calya menonjolkan desain elegan, modern, namun tidak terlepas dari kesan sporty dari sebuah kendaraan multi fungsi. Berbagai pembaruan eksterior dan interior Toyota New Calya diharapkan mampu menjaga dominasinya di segmen MPV Entry pasar otomotif Sulawesi,” pungkas Suliadin Marketing General Manager Kalla Toyota.

Permintaan pasar akan kendaraan segmen MPV Toyota terus meningkat. Sesuai dengan namanya, MPV diperuntukkan sebagai mobil keluarga dengan keunggulan fitur serta kenyamanan. Toyota Calya sendiri menguasai market MPV Entry hingga 50,3% di bulan Juni 2022 lalu. Toyota Calya berkontribusi 17,1% dari total penjualan kendaraan Kallla Toyota sepanjang semester 1 tahun 2022. Penjualan retail Toyota Calya naik 0,95% jika dibandingkan dengan data semester 1 tahun 2021 vs semester 1 tahun 2022.(rls)