Dandim Safari Subuh di Masjid Nurul Jihad Ujung Pangi 1 dan Serahkan Sembako ke Warga

BANTAENG,UPEKS.co.id— Lokasi Safari subuh Dandim 1410/Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febriant, S.So., beserta Rombongan bertempat di Masjid Nurul Jihad Ujung Pangi 1 Kelurahan Gantarangkeke Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, Rabu (20/07/2022).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pasi Pers Kodim 1410/Bantaeng Kapten Inf Amran, Danramil 1410-03 Kapten Inf Andi Usman, Lurah Gantarangkeke Syamsuddin S.Sos., Tokoh Masyarakat, Tokoh agama serta Jamaah yang hadir berkisar 40 orang.

Dalam arahan sekaligus ajakan kebaikan Dandim 1410/Bantaeng melalui mimbar menyampaikan

“Mari senantiasa perbanyak bersholawat kepada Rasulullah SAW sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan mendapatkan syafaat di akhirat kelak” ungkap Letkol Awan.

“Mari kita senantiasa mengenal lebih jauh Nabi Muhammad SAW, dengan cara perbanyak bersholawat dan Jangan sampai salah memilih idola, Jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola kita karena Rasulullah SAW lebih dulu cinta kepada ummatnya” tuturnya

Ada salah satu doa yang disimpan oleh Rasulullah SAW kepada ummatnya yaitu akan memberikan syafaatnya kepada ummatnya baik yang sholeh maupun ummatnya yang memiliki dosa namun belum sempat bertaubat lalu meninggal dan itulah menjadi harapan terakhir kita sebagai ummat Rasullullah SAW pada saat di padang masyhar nantinya.

Dalam suatu hadits Qudsi yang diriwayatkan oleh Sitti Aisyah Radhiyallahu Anhu yang ”Celakalah bagi orang yang tidak bisa melihat wajahku di akhirat, yaitu Orang-orang yang malas, enggan bersholawat pada saat namaku disebut” Al-hadist.

Para ulama menggambarkan Sakaratul maut itu sakitnya sebanyak 70 kali seperti kita ditebas diparangi ribuan pedang dibadan kita dan kedua seperti hewan yang dikuliti hidup-hidup ada pula yang menggambarkan dimasukkan tali pancing diperut kita kemudian ditarik keluar semua isi perut kita, jadi sangat dahsyat rasa sakit yang namanya sakaratul maut.

Rasulullah SAW, pada saat sakratul maut beliau masih merasakan sakit sampai keluar keringat dikeningnya padahal malaikat sudah meringankan rasa sakitnya sampai 70 kali lalu Rasullullah SAW bertanya kepada malaikat maut bagaimana dengan umatku maka malaikat maut menjawab umatmu adalah manusia biasa yang aku cabut nyawanya begitu saja lalu Rasullullah berdo’a terakhir kalinya “Ya Allah Ya Rabb ringankan dan mudahkan sakaratul maut umatku serta beratkan untukku Ya Allah Ya Rabb timpakan rasa sakit sakaratul maut umatku padaku, Umatku tidak sanggup menahannya biar aku yang menanggungnya karena aku pemimpin mereka.

Adapun tanggapan Salahsatu Jama’ah terkait kegiatan safari subuh Dandim 1410/Bantaeng atas nama Syamsuddin, S.sos., ( Lurah Gantarangkeke) “Saya mewakili masyarakat dan jamaah Masjid Nurul Jihad mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dandim 1410/Btg beserta rombongan bisa hadir di wilayah kami bersilahturahmi dan bertemu langsung dengan warga masyarakat” tuturnya.

Di akhir kegiatan Dandim 1410/Btg menyerah sembako kepada warga kurang mampu atas nama bapak Yanasing umur 67 tahun warga ujung Pangi. (Irwan Patra)