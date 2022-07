Dandim Safari Shalat Subuh di Masjid Babul Khaer Lingkungan Kampung Beru Batu La’bu

BANTAENG,UPEKS.co.id— Bertempat di Masjid Babul Khaer Lingkungan Kampung Beru Batu La’bu Kelurahan Lembang Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng Rombongan Dandim 1410/Btg Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, S.Sos melaksanakan Safari Sholat Subuh sekaligus bersilaturahmi kepada para jamaah serta memberikan bantuan bahan pokok berupa beras kepada warga yang tidak mampu, Ahad (31/07/2022).

Hadir dalam kegiatan safari subuh

Pelda Mansyur (Batuud Koramil 1410-03/Tompobulu) mewakili Danramil 1410-03/Tompobulu, Serda Sultan (Babinsa ramil 1410-03), Brigpol M. Ilham (Bhabinkamtibmas Kel. Lembang), Andi Dedi, S.STP (Lurah Lembang), H. Mada dan Saharuddin (Tokoh Masyarakat), Ridwan (Tomas), Ustadz Jumadi, S.Ag (Tokoh agama), serta jamah berkisar 77 orang.

Adapun arahan dan ajakan kebaikan yang di sampaikan oleh Dandim 1410/Bantaeng, Pertama-tama marilah kita bersama-sama membaca surat Alfatihah, semoga Allah SWT membukakan Qalbu hati kita untuk kebaikan kita semuanya, Terimakasih Ya Allah atas nikmat karunia yang diberikan kepada kami semua yang ada di sini, Kalau kita beribadah pedoman bagi kita semuanya Lau La kuatah illabillah tiada daya dan upaya atas pertolongan Allah SWT” ajak Letkol Arm Awan.

Dalam ayat Qudsi Baginda Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada istri beliau “Celakalah bagi orang-orang yang tidak bisa melihat wajahku kelak diakhirat kata Baginda Rasulullah SAW” kemudian ditanya istri beliau siapakah ya Rasulullah orang-orang celaka itu? kemudian dijawab orang-orang yang celaka itu adalah mereka yang malas bersholawat kepadaku saat namaku disebut kata Baginda Rasulullah SAW”.

Mari kita mengenal Allah SWT lewat penciptaan Manusia dan Rasa sayang dan rasa Rindu kepada Nabi Muhammad SAW, Baginda Rasulullah menikahi Sitti Khadijah mempunyai akhlak baik dan kaya raya selama 25 tahun berumah tangga dengan Nabi Muhammad SAW itulah perjalanan kisah Nabi Muhammad SAW dengan Sitti Khadijah.

Sakaratul maut sangat dahsyat sakitnya Baginda Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat maut. Pertanyaan itu bukti cinta beliau kepada kita bagaimana dengan umatku, Malaikat maut menjawab umatmu manusia biasa Ya Rasulullah aku cabut begitu saja mendengar jawaban malaikat maut itu bukti cinta Rasulullah SAW disini pada saat doa terakhir beliau Ya Allah Ya Rabb ringankan dan mudahkan sakratul maut umatku dan beratkan untukku Ya Allah, Ya Rabb timpakan rasa sakit sakaratul maut umatku padaku, Umatku tidak sanggup menahannya biar aku karena aku pemimpin, penanggung mereka biar aku yang menanggung rasa sakit sakaratul maut jangan timpakan rasa sakit kepada umatku.

Salah satu bukti Baginda Rasulullah SAW sayang kepada kita lebih dulu dan bukti cintanya kepada kita adalah dia menyampaikan kepada para sahabat sengaja aku simpan satu doaku akan kupergunakan kelak untuk menolong umatku yaitu syafa’at, Beliau menyampaikan para sahabat apakah syafaat umatku yang bertakwa “tidak” syafa’at ku juga untuk umatku yang berdosa, ini menjadi harapan terakhir kita semuanya.

“Saya mengajak kita semua untuk melakukan selalu bersholawat, Sholawat ada 2 yaitu panjang maupun pendek, Kalau saya pribadi dzikir sholawat Allahu Ma Saidina Muhammad Wa Allahi Saidina Muhammad. Kemudian juga ada sholawat yang pendek sekali yang dinamakan sholawat Jibril karena itu memang sholawatnya malaikat Jibril kepada Baginda Rasulullah SAW yaitu “Shallallahu Alaihi Muhammad” Tuturnya.

“Marilah kita menumbuhkan rasa cinta dan menyambungkan qolbu kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Perbanyak shalawat sebanyak-banyaknya, jadikan Kelurahan Lembang, Kecamatan Gantarangkeke bersholawat, Kabupaten Bantaeng bersholawat” sambungnya.

Diakhir safari subuh Dandim 1410/Btg memberikan bantuan sembako kepada Isnaeni umur 50 tahun yang bersangkutan Sangat terharu, bercampur gembira mendapatkan bantuan sembako dari Bapak Dandim 1410/Btg dan menghimbau untuk selalu bersholawat dan bersyukur kepada Allah SWT,” tutupnya. (Irwan Patra)