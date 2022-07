Brimob Bone Gelar Acara Syukuran Kenaikan Pangkat Dankorbrimob Polri

BONE,UPEKS.co.id— Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri ) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo resmi menaikkan pangkat setingkat lebih tinggi Komandan Korp Brimob Polri ( Dankorbrimob) Irjen Pol Anang Revandoko menjadi Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol ), Rabu (29/6/22)

Hal ini didasari oleh Perpres nomor 54 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 52 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Surat Keputusan Kapolri nomor KEP/586/V/2022 dan Surat Telegram Kapolri nomor STR/1478/VI/KEPP./2022 tentang penguatan struktur Korbrimob Polri dan kenaikan pangkat Pati di lingkungan Polri

Selain menaikkan pangkat Dankorbrimob, Kapolri juga menaikkan pangkat setingkat lebih tinggi Wakil Komandan Korp Brimob (Wadankorbrimob) dan Karorenminops Korbrimob Polri.

Sebagai wujud rasa syukur atas penguatan organisasi Korbrimob Polri dan kenaikan pangkat Dankorbrimob ini, Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel menggelar acara syukuran Kenaikan Pangkat Dankorbrimob, Wadankorbrimob dan Karorenminops Korbrimob Polri.

Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Batalyon ( Danyon ) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan,S.Sos. dalam sambutannya saat membuka acara syukuran di aula Mako Batalyon C Pelopor Jalan M.H. Thamrin no. 70 Kelurahan Ta‘ Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Kamis (30/06/22)

” Alhamdulillah sebagai wujud kesyukuran atas penguatan organisasi Korbrimob Polri dan kenaikan pangkat Dankorbrimob, sesuai dengan surat telegram Komandan Korbrimob Polri kami menggelar acara syukuran yang serentak dilaksanakan hari ini oleh seluruh jajaran Korbrimob Polri di seluruh Indonesia,” ungkap Kompol Nur Ichsan.

“ Intinya adalah berdoa sesuai agama dan keyakinan masing – masing, semoga Korps Brimob Polri selalu diberikan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara Indonesia,” sambungnya.

Selain dihadiri oleh seluruh pejabat dan anggota Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel serta ibu Ketua Bhayangkari Ranting Batalyon C Pelopor Ny. Upik Nur Ichsan dan Bhayangkari Ranting Batalyon C Pelopor, gelaran ini juga dihadiri oleh sesepuh Brimob, tokoh adat dan tokoh lintas agama yang ada di Kabupaten Bone.

Dalam gelaran ini diisi dengan acara doa bersama lintas agama dilanjutkan pemotongan nasi tumpeng yang diawali oleh Danyon C Pelopor serta diikuti oleh para tokoh agama, tokoh adat Kabupaten Bone dan sesepuh Brimob. (Jay)