Warga Kenal Dandim 1410/Btg Sebagai Komandan Religius

BANTAENG,UPEKS.co.id— Berkisar Pukul 05.45 Wita, Rombongan Dandim 1410/Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, S.Sos., tiba di Masjid Raodatul Mukarramah Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dalam safari subuh dan sholat subuh secara berjamaah,Selasa (14/06/2022).

Turut hadir dalam rombongan Kasdim 1410/Btg Mayor Inf Khofidan, Danramil-01 Kapten Inf Sultan, Pasi Intel Lettu Inf Indar Jaya serta dihadiri Tokoh agama, Tokoh Masyarakat dan Jamaah yang hadir berkisar 35 orang.

Kegiatan safari subuh sudah berlangsung sejak Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, S.Sos., resmi menjabat Dandim 1410/Bantaeng tanggal 1 Juli 2021 yang lalu.

Disetiap kesempatan Dandim 1410/Bantaeng menyapa warga melalui mimbar saat melaksanakan Safari Subuh memberikan arahan serta ajakan kebaikan yang dikalangan warga Bantaeng mengenalnya Komandan Kodim yang religius.

Salahseorang jama’ah atas nama Abd Rahman yang sempat di temui oleh personel yang ikut dalam kegiatan safari subuh “Kedatangan Bapak Komandan Kodim dan rombongan di Kampung kami merupakan suatu kebanggaan tersendiri yang suka rela ingin berbagi kebaikan dan bersilaturahmi dengan warga masyarakat Kabupaten Bantaeng”.

Diawal arahan Dandim 1410/Btg mengajak para jama’ah “Mari senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah SWT atas Rahmat yang di anugerah kepada kita semua, Masjid ini sangat indah dan mari kita senantiasa memakmurkan Masjid yang ada di lingkungan kita dengan sholat Berjamaah” ucap Letkol Arm Awan.

Dalam Hadist Qudsi Rasulullah SAW, pernah menyampaikan kepada istri beliau Aisyah “celakalah orang-orang yang tidak bisa melihat wajahku kelak diakhirat yakni mereka yang malas bersholawat saat namaku di sebut.

Apakah sudah ada Rasa Cinta dan Rindu kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, mari kita semua bangkit dan kuatkan serta buktikan Rasa Cinta dan Rindu kita kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan memperbanyak Bersholawat, mempelajari dan mengetahui perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW” tuturnya.

Bukti pertama cinta Rasulullah SAW pada umatnya suatu ketika Rasulullah SAW tiba-tiba menangis, para sahabat lalu bertanya ya Rasulullah mengapa engkau menangis, Rasulullah SAW menjawab aku Rindu pada saudara saudaraku yang beriman kepadaku tetapi tidak pernah melihatku”.

Bukti kedua cinta Rasulullah SAW pada umatnya, Rasulullah menyampaikan aku simpan satu doaku yang kelak akan kupergunakan untuk memberikan safaat pada umatku, beliau menyampaikan apakah safaatku untuk ummat yang bertakwa tidak syafaatku juga untuk ummatku yang berdosa, jadi syafaat Rasulullah SAW menjadi harapan bagi seluruh ummatnya.

Bukti ketiga cinta Rasulullah SAW pada ummatnya, pada saat Rasulullah Muhammad SAW mengalami sakratul maut, masih mengingat umatnya dengan menyebut Ummati, Ummati, Ummati, dan lalu berdoa Ya Allah Ya Rab biar aku yang menanggung rasa sakit ummatku saat sakratul maut, karena umatku tidak akan sanggup menahan rasa sakit sakratul maut”.

Di akhir arahan Dandim 1410 mengajak bahwa ada suatu amalan Sunnah yang apabila dikerjakan akan mendapatkan amalan semisal haji dan umroh “Bahwa Barangsiapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah kemudian berdiam diri di dalam masjid sampai terbit matahari dan diakhiri shalat Sunnah 2 rakaat maka akan mendapatkan pahala semisal haji dan umroh sempurna 3x” (Hadits At-Tarmizi). “tuturnya.

Diakhir safari subuh Dandim 1410/Bantaeng menyambangi warga atas nama Ibu Ida umur 60 tahun dan memberikan bingkisan berupa sembako.

“Kebahagiaan sejati akan kita rasakan manakala kita berbagi kebaikan kepada sesama,” tutupnya. (Irwan Patra)