Telkom Kembali Sabet The Grand Stevie Award for Organization of The Year

Jakarta,Upeks.co.id— PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali mengharumkan nama bangsa lewat torehan puluhan penghargaan di ajang inovasi global yang bergengsi, Asia Pacific Stevie Awards 2022.

Dalam pengumumannya beberapa waktu lalu, institusi yang berbasis di Fairfax, Vancouver, USA tersebut memberikan pengakuan atas inovasi yang dilakukan TelkomGroup sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan melalui penghargaan 17 Emas, 3 Perak, dan 3 Perunggu.

Ini merupakan pencapaian Telkom untuk kelima kalinya sukses merebut Grand Stevie®️ Award dalam sejarah sembilan tahun penyelenggaraan acara penghargaan.

Pencapaian penghargaan terbanyak dari perusahaan lainnya ini menobatkan Telkom sebagai juara umum dan dianugerahi The 2022 Grand Stevie®️ Award for Organization of The Year.

Pencapaian yang diraih Telkom dalam ajang penghargaan ini dinilai sangat gemilang. Pasalnya, Telkom menyisihkan 900 nominasi dari puluhan perusahaan teknologi raksasa dunia di 29 negara di kawasan Asia Pacific. Telkom sukses meraih penghargaan di berbagai kategori, termasuk kategori baru inovasi di media sosial.

Dalam keterangan resminya, penyelenggara mengapresiasi keberhasilan Telkom. “Telkom Indonesia bahkan dapat menawarkan kursus master class mengenai cara yang tepat dalam meriset, menulis, dan menyajikan proposal nominasi yang menarik,” puji Presiden Stevie Awards, Maggie Miller.

Direktur Enterprise & Business Service Telkom Edi Witjara, mengatakan bahwa pencapaian ini menjadi bukti dedikasi inovasi tiada henti dari Telkom.

“Telkom terus berkomitmen untuk mengembangkan inovasi di berbagai industri yang sekaligus akan mengakselerasi keunggulan kompetitif bangsa Indonesia,” jelas Edi.

Edi menambahkan, penghargaan ini juga menjadi torehan tinta emas Indonesia di kancah mancanegara.

“Pencapaian 17 Emas, 3 Perak, dan 3 Perunggu dalam ajang penghargaan inovasi global Stevie Awards tidak hanya menjadi kebanggaan Telkom dan anak perusahaan, namun sekaligus menjadi bukti pencapaian putra-putri bangsa Indonesia di pentas internasional yang mampu menghasilkan inovasi sejajar dengan negara maju lainnya di dunia,” tegas Edi.

Adapun penghargaan 17 Emas yang diberikan atas inovasi Telkom adalah sebagai berikut :

1. Transforming Telco to B2B Digital IT Service Co untuk kategori Innovative Management in Business Product & Service Industries

2. Implementation of Accounting Flow System (AFS) To Improve Enterprise Segment Project Profitability Management untuk kategori Innovative Management in Technology Industries

3. General Manager Enterprise Business Service Goes to Telkom Regional Program untuk kategori Excellence in Innovation in Business Product & Service Industries

4. Regional Telemedicine: Accelerate the Digitalization of Indonesian Health Sector untuk kategori Excellence in Innovation in Health Care Industries (Inovasi AdMedika)

5. Agree Suite: Telkom’s Innovation to Digitalize Indonesia Agricultural Economy untuk kategori Innovation in Business Information Apps

6. Improve AM Productivity while Ensuring Project Profitability through MyTEnS GoBeyond untuk kategori Innovation in General Utility Apps

7. Quality, Availability, Security: Key Success of Mandalika Street Circuit ICT Partner Untuk kategori Innovation in Business-to-Business Events

8. Telkom Click 2022 – New Experience Through Motion Capture Technology untuk kategori Innovation in Internal (Corporate) Events (Inovasi MDMedia)

9. Kilau Digital Permata Flobamora – A New Experience Through Virtual Event untuk kategori Innovation in Government Events (Inovasi MDMedia)

10. OMNIX : Transform Legacy Contact Center to Customer Engagement Hub untuk kategori Innovation in Customer Service Management, Planning & Practice > Public Enterprise (Inovasi Infomedia)

11. LISA : One-Stop Learning Ecosystem Platform untuk kategori Innovative Use of Technology in Human Resources > Public Enterprise (Inovasi Infomedia)

12. SMDV – Indonesia’s Covid-19 Vaccines Distribution System untuk kategori Innovation in Technology Development > Government

13. AGRI 4.0 : Big Data & Precision Agriculture untuk kategori Innovation in Government Services

14. SITOLAUT – Boosting Indonesia’s Economic Equality untuk kategori Innovation in Transportation & Logistics (Inovasi Nutech)

15. Accelerate Digital Growth By Cultivating Our Own Digital Experts untuk kategori Innovation in Human Resources Management, Planning & Practice > Telecommunications Industries (Inovasi Telkomsel)

Telkom juga meraih penghargaan untuk kategori baru, Innovation in Social Media yaitu:

1. Most Innovative Facebook Page untuk inovasi Facebook Chatbots for Agent Efficiency on @IndiHomeCare.

2. Most Innovative Twitter Feed untuk inovasi Microsite Twitter and Creative Contents to Deliver Customer Engage and Minimize Complaints Rate. (***)