Resmi Mengaspal di Makassar, Suzuki All New Ertiga Hybrid Bisa Dibawa Pulang dengan DP Rp18 juta

Makassar,Upeks.co.id— Suzuki All New Ertiga Hybrid, mobil elektrifikasi pertama di kelas LMPV, resmi mengaspal di kota Makassar.

Hal ini ditandai dengan peluncuran di Atrium Trans Studio Mal Makassar, Jumat (17/6/2022).

Dalam momentum tersebut, masyarakat diberi beragam kemudahan untuk memiliki mobil berteknologi terbaru tersebut.

“Salah satunya adalah hanya dengan uang muka atau down payment (DP) Rp18 juta, sudah bisa membawah pulang All New Ertiga Hybrid. Promo tersebut hanya berlaku saat pameran berlangsung di TSM Makassar,” ujar Manager Megahputra Sejahtera, Yesaya Roberto.

Tidak hanya itu, sebut dia, masih banyak promo lainnya serta hadiah doorprize yang dihadirkan khusus masyarakat Makassar yang terlibat langsung selama pameran dan test drive yang digelar mulai tanggal 17 sampai 26 juni mendatang.

Sekadar informasi untuk harga On The Road (OTR) Makassar dan sekitarnya yakni, All New Ertiga Hybrid SS-AT Rp305.400.000,All New Ertiga Hybrid SS-MT, Rp292.200.000, All New Ertiga Hybrid GX-AT Rp294.600.000 danAll New Ertiga Hybrid GX-MT Rp281.450.000. (Mimi)