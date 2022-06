Meriah, Halal Bi Halal dan Milad IV IKA SMPN 7 Makassar

Makassar, Upeks.co.id — Usai sudah perhelatan akbar yang ditunggu-tunggu oleh Ikatan Alumni SMP Negeri 7 Makassar. Acara yang dilaksanakan di Eboni Ballroom, Gammara Hotel Makassar berlangsung meriah dan dihadiri sekitar 500 peserta yang terdiri dari angkatan 70 an hingga 2000 an.

Acara dimulai dengan Halal bi Halal dengan menghadirkan Ustadz Kahar Al Atas yang membawakan Tausiah Halal bi Halal, juga hadir Pembaca Al Qur’an yaitu H.Suaib Arifin, SS. Kemudian acara dilanjutkan setelah ISHOMA dengan perayaan MIlad ke-4 dengan berbagai acara. MC Edy Syachrir dan Penyanyi Utami Dewi membuka acara Milad dengan membawakan lagu duet “Cinta Sejati” kemudian dilanjutkan dengan bernyanyi bersama Lagu “Indonesia Raya” dan “Mars IKA SMP Negeri 7 Makassar” yang dipandu Dirgen Rabiah Syachrir.

Beberapa sambutan juga diberikan oleh Ketua Panitia, Ketua IKA, dan Kepala Sekolah serta menghadirkan Tari Paduppa dan Tari Paraga. Kemudian penyerahan hadiah aneka lomba saat Pra Milad juga dilaksanakan yaitu penyerahan Lomba Hafalan Surah Pendek, Pemilihan Top Model Cilik IKA SMPN.7 2022, juga Kontes Karaoke Dangdut dan Lomba Joged.

Acara yang dipandu oleh MC Edy ini semakin meriah dengan hadirnya Parade Kostum Angkatan yang berubah ala Fashion Show oleh beberapa angkatan yang tampil heboh di atas panggung. Terpilih juga beberapa peraih IKA SMPN.7 Awards dengan kategori Best Inspirator, Best Responsive, Best Active, Best Solid, MC Ter Hits, dan Penghargaan Khusus untuk Ketua IKA SMPN.7 Makassar. Selama acara berlangsung juga disuguhkan penayangan video kilas balik IKA dan Profil Ketua IKA.

Tak kalah meriahnya, sebelum Kue Tart dan Tumpeng hadir, angkatan Milenial juga tak mau kalah dengan performance nya, dengan persembahan mini operet, alumnus paling muda ini tampil berpakaian ala pelajar SMP.

“Acara Milad ini diharapkan akan terus berkelanjutan, dan dilaksanakan setiap tahun. Event ini juga sebagai media pemersatu dan pengobat rasa rindu untuk sahabat IKA untuk menjalin silaturrahmi”, ujar Ketua Panitia H.Rusdi Salam.

Di sisi lain, Ketua IKA juga sangat terharu dan bahagia atas terlaksananya HBH dan Milad IV ini. “Alhamdulillah, Halal bi Halal dan Milad ini berjalan dengan lancar dan mulus. Sungguh sebuah kekompakan dan sinergi yang luar biasa untuk sahabat IKA. Saya selaku Ketua IKA SMP Negeri 7 sangat mengapresiasi dan sangat menghargai hasil kerja keras dari tim panitia serta mengucapkan terima kasih tak terhingga untuk semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan tahunan ini.” tutur Hj. Fatimah Abduh, Ketua IKA SMPN.7 Makassar yang diakhir sambutannya memberikan pantun jenaka ini.

Ketua Seksi Acara, St. Khadjah Amir menambahkan “Acara ini sengaja kami buat beda dan lain, konsepnya kami kembangkan dan diharapkan selalu mebawa kesan baik di hati para alumnus IKA SMP Negeri 7 Makassar. Insya Allah di Milad selanjutnya akan hadir kejutan-kejutan lainnya di setiap segmen acara”. (Edy Syachrir)