Live From The Arcade untuk Pengunjung dan Pelaku Industri Kreatif di MaRI

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Mal Ratu Indah (MaRI) terus-menerus menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi pengunjung setianya melalui program-program inovatif.

Terbukti, MaRI kembali menyuguhkan program music showcase bertajuk Live from The Arcade, Jumat dan Sabtu, 24-25 Juni 2022. Sesuai dengan tajuknya, program ini digelar di Arcade Mal Ratu Indah. Menghadirkan penampilan spesial Fadly ‘Padi’, bersama Juang Manyala, Fandy WD, dan Kevin Gonzaga.

Berkolaborasi dengan Prolog Studio, sebuah jaringan komunitas dan event platform, Live from The Arcade juga menampilkan penampilan musik dari musisi lokal Makassar yang sudah tak asing lagi, Rizcky De Keizer dan duo group DVY.

Live from The Arcade merupakan music showcase dengan suguhan konsep yang unik dan berbeda dari program-program sebelumnya. Hadir dengan konsep eksklusif dan mengedepankan kenyamanan pengunjung, Manajemen MaRI menyiapkan meja khusus di sepanjang area Arcade sebanyak 50 meja dengan masing-masing maksimal 4 orang per meja.

Marketing & Communication Manager PT Kalla Inti Karsa, Datu Primadona Husain mengatakan, program ini hadir sebagai bentuk dedikasi dan apresiasi MaRI kepada elemen-elemen yang membersamai perjalanan MaRI, tiada lain pengunjung setia dan seluruh tenant, juga para pegiat industri kreatif dan budaya yang selalu mendukung berbagai program-program di Mal Ratu Indah.

“Live From the Arcade adalah inisiasi yang kami hadirkan bagi pengunjung bahwa MaRI tak hanya hadir sebagai pusat perbelanjaan, tetapi juga bisa sebagai pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan kerabat. Melalui event ini, pengunjung bisa menikmati sajian musik dengan tenang, tidak berdesak-desakan, dan duduk. Tetap ada euphoria tapi tidak begitu besar dan heboh, lebih intimate. Jadi konsep yang disuguhkan memang eksklusif,” ungkap Ona, sapaan akrabnya.

Ona juga menambahkan, Live From the Arcade ini merupakan salah satu upaya dan komitmen Mal Ratu Indah untuk selalu mendukung seluruh tenant baik dari segi promosi maupun penjualan. Tak hanya itu, ini juga merupakan bentuk dukungan bagi para pelaku industri kreatif dan budaya khususnya di Kota Makassar.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Prolog Fest, Juang Manyala, menambahkan, gelaran Live From the Arcade ini merupakan salah satu kerjasama Prolog Fest dengan Mal Ratu Indah yang nantinya akan membuat lebih banyak event-event musik kreatif untuk setahun kedepan.

“Kami berkolaborasi dengan MaRI demi tujuan yang sama yaitu bagaimana musik bisa lebih dekat dengan lebih banyak orang. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan tentunya melalui gerakan independen dari para musisi lokal dengan berbagai genre di Makassar,” pungkasnya.

Juang berharap melalui perhelatan ini, masyarakat Makassar bisa lebih dekat dengan musisi-musisi yang ada di kota mereka.

Sebelumnya, MaRI dan Prolog Fest berkolaborasi melalui program musik bertajuk Gelas-gelas Kaca yang juga digelar di Arcade Mal Ratu Indah. (Mit)