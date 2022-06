Kabar Gembira, Kim Soo Hyun Resmi sebagai Brand Ambassador Y.O.U Beauty

Makassar,Upeks.co.id— Kabar gembira, Y.O.U Beauty yang merupakan merek produk kecantikan dari HEBE Beauty Group, kini berkolaborasi dengan Kim Soo Hyun, aktor kenamaan asal Korea Selatan sebagai Brand Ambassador terbaru Y.O.U Beauty per 1 Juni 2022.

Hal ini disampaikan Brand Director, Ayu Anastasya dalam keterangan resminya, Kamis (2/6/2022).

Kara dia, tren penggunaan Korean Idol sebagai Brand Ambassador merek kecantikan telah berjalan sejak beberapa waktu lalu.

“Untuk itu, kami ingin memberikan sesuatu yang spesial kepada para pelanggan meskipun bukan dalam urutan pertama yang menggandeng dengan Korean Idol, tetapi kami menyiapkan yang terbaik untuk dapat berkolaborasi dengan Kim Soo Hyun. Konsep #SaveTheBestForTheLast pun kami adaptasikan untuk menyelaraskan maksud dan tujuan kami,” tutur Ayu.

Kim Soo Hyun sendiri saat ini dikenal dengan kepiawaiannya dalam berakting di berbagai seri dan film mulai dari My Love From The Star, The Producer hingga terbaru adalah It’s Okay Not To Be Okay. Belum lama nama Kim Soo Hyun juga masuk dalam daftar aktor dengan bayaran tertinggi di Korea sejajar dengan Song Joong Ki, Hyun-Bin dan Lee Min Ho.

“Kami berharap kepopuleran Kim Soo Hyun dapat menjadi influence besar bagi customer agar menginspirasi publik untuk terus berkarya dan percaya diri. Tak lupa kami berharap agar inovasi produk perawatan wajah kami dapat turut dikenal orang banyak dan membawa manfaat yang besar bagi pengguna,” tambah Ayu.

Tentu hal ini, menjadi bagian komitmen Y.O.U untuk menjadi leading beauty brand semakin bulat dengan beragam gebrakannya di industri kecantikan yang semakin memperketat persaingan bisnis kecantikan di Indonesia. (Mimi)