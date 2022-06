Kabar Bahagia, Dua Model Terbaru Amazfit Akan Diluncurkan

Makassar,Upeks.co.id— Kabar bahagia, Brand jam tangan pintar ternama, Amazfit bakal meluncurkan dua model terbarunya, bulan juni ini.

Mengusung tagar #BigBip #BigBuddy, Amazfit seolah memberikan petunjuk mengenai model terbaru yang akan segera diperkenalkan.

Direktur Amazfit South East Asia, Jacob Jin mengatakan berangkat dari pemahaman akan perkembangan gaya hidup kaum muda di Indonesia yang semakin membutuhkan dukungan dari sekitarnya untuk menggapai mimpi-mimpi besarnya, Amazfit tergerak untuk menghadirkan smartwatch yang dapat menghadirkan dukungan yang lebih besar bagi mereka.

“Sesuai dengan kampanye yang kami usung, model terbaru yang akan segera kami hadirkan akan melengkapi seri Amazfit BIP yang menawarkan kelebihan yang lebih besar dari model-model pendahulunya, diantaranya: Big on Screen, Big on Power, Big on Health, Big on Sport, Big on Style dan Big on Action!,” sebut dia.

Sebut dia, Big Bip: The Big Buddy: terdiri dari 2 Model Sekaligus

mengerti akan keberagaman kebutuhan masyarakat Indonesia, Amazfit pun akan menghadirkan tak hanya 1 melainkan 2 model baru sekaligus yang akan melengkapi jajaran keluarga Amazfit BIP yaitu BIP 3 dan BIP 3 Pro.

“Dikenal sebagai seri dari Amazfit yang dipasarkan dengan harga yang bersaing, kedua model terbaru ini dirancang dengan mengusung semangat “Think Big, Think Bip” untuk menjadi Big Buddy yang dapat menemani masyarakat Indonesia khususnya kaum muda dalam menjalani gaya hidup produktif, aktif dan praktis,” ujarnya.

Nantikan fitur lengkap kedua produk terbaru dari Amazfit tersebut, saat peluncuran resmi dari Amazfit BIP 3 pada tanggal 16 Juni 2022 di mitra e-commerce Amazfit yaitu Shopee dan BIP 3 Pro pada tanggal 20 Juni 2022 Tokopedia. (Mimi)