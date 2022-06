Homeschooling HSPG Makassar Gelar Wisuda dan Luncurkan Booklet

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Homeschooling HSPG Makassar menggelar graduation (wisuda/kelulusan), perayaan asesmen, dan penerimaan rapor Tahun Ajaran 2021/2022 di Hotel Continent Makassar, Kamis (16/7/2022).

Pada kesempatan tersebut HSPG Makassar mewisuda 7 siswanya yang terdiri dari siswa SMP 4 orang dan SMA 3 orang. Perayaan kelulusan dan penerimaan rapor tersebut juga dihadiri oleh orang tua siswa.

Kegiatan itu juga dihadiri Kepala Seksi Peserta Didik Dinas Pendidikan Makassar Jastri S.Pd., M.Pd, dan Kepala pengembangan Teknologi Pembelajaran PAUD Dinas Pendidikan Makassar Yasmain Gasba, S.Pd., M.Pd

Kegiatan berlangsung ceria dan meriah karena diselingi dengan sejumlah games untuk siswa dan orang tua, juga diadakan launching booklet berjudul “Self-Reflection: For Butter Self, Better Future”.

Sekadar diketahui, booklet tersebut diangkat dari portofolio pembelajaran sekolah dengan tema “I Know Myself” dan metode asesmen refleksi dan umpan balik.

Dalam sambutannya, Kepala Sekolah Homeschooling HSPG Makassar Nurul Aqilah Muslihah. S,sos memotivasi siswa yang hadir dengan berangkat melalui kisah biksu bernama Ajahn Brahm.

Dalam kisah tersebut, diceritakan Ajahn Brahm dan para biksu lain membangun wihara. Namun setelah temboknya jadi, Ajahn Brahm menyadari jika masih ada dua batu bata yang keliru dipasang. Dia merasa tembok yang disusun terlihat jelek karena adanya dua batu bata tersebut.

Namun berbeda dengan para pengunjung wihara yang justru memandang tembok tersebut begitu indah. Bukan karena melihat dua batu bata yang salah itu, namun terlihat indah karena 998 batu bata lain tersusun rapi.

Dari kisah tersebut, Miss Aqilah hendak mengatakan jika semua orang memiliki kekurangan, namun di balik kekurangan yang kecil itu masih ada kelebihan yang lebih melimpah.

Hanya saja seseorang mudah stres hanya karena baru memiliki sedikit kekurangan, tanpa menyadari melimpahnya kelebihan yang dimilikinya.

“Hidup tidak seburuk yang kita sangka. Dengan demikian kita bisa berdamai dengan diri sendiri, dan memaafkan kesalahan yang diperbuat,” ujarnya.

Miss Aqilah menerangkan, masalah membuat setiap orang menjadi reflektif. Karena menjadi acuan seseorang untuk mengenali dirinya lebih dalam. Berangkat dari sini, dia memberi motivasi pada siswa untuk lebih mengenal diri sendiri, sebagaimana tema yang diusung HPSG: I Know Myself, to Reach My Dream.

“Itulah mengapa tema ini dipilih dan diimplementasikan di sekolah. Memahami diri adalah tangga pertama memahami orang lain dan membaca dunia sekitar. Harapannya anak-anak dapat menggapai impiannya berdasarkan pembacaan pada dirinya sendiri,” ujarnya.

Sementara Kepala Seksi Peserta Didik Dinas Pendidikan Makassar Jastri S.Pd., M.Pd saat membuka acara berharap lulusan Homeshooling HSPG medapatkan hasil maksimal saat melanjutkan studi atau saat memilih melanjutkan karier.

“Agar orang tahu ternyata keluaran HSPG bagus-bagus, nilai mereka bagus orangnya berhasil jadi pemimpin dan berbakti pada bangsa,” ujarnya.

Di kegiatan itu, seorang perwakilan orang tua siswa berterimakasih pada HSPG karena telah mendampingi anak-anak dengan sangat baik. Karena dia merasakan sendiri, anaknya banyak mengalami perkembangan sejak sekolah di Homeshooling tersebut.

“Anak kami banyak mengalami perkembangan karakter dan mental. Sebagai orang tua juga kita tak hanya mau anak-anak berkembang secara ilmu tapi tumbuh dalam iman dan mengenal dirinya sendiri,” tandasnya. (jir)