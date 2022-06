Galesong Group Hadirkan Suzuki Gixxer SF250 dengan Tagline The Art of Riding

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Suzuki Motor Makassar dealer resmi PT Sinar Galesong Mandiri, Suzuki Motor di Pulau Sulawesi menghadirkan produk terbarunya Suzuki Gixxer SF250 dengan tagline yaitu The Art of Riding.

Suzuki Gixxer SF250 adalah motor terbaru yang resmi rilis di Indonesia pada November lalu. PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) secara resmi telah memasarkan terbarunya kemunculan perdananya di hadapan public di booth Suzuki (Hall 5C).

CEO Sub Holding Otomotif Galesong Group, Endro Nugroho mengatakan, Suzuki Gixxer SF250 hadir dengan pilihan warna yaitu Triton Blue/Silver (100h Year Anniversary Edition), dan Metallic Triton Blue dan Metallic Matte Black.

Kata dia, Suzuki Gixxer SF250 sendiri adalah kombinasi keluarga GSX-R dan Hayabusa yang bertema Sport Racing maupun Suzuki bandit atau seri GSF yang ber-DNA sport touring.

“Hal ini sejalan dengan tagline Gixxer SF250, yaitu The Art of Riding. Tagline ini menunjukkan semua aspek style berkendara mampu diakomodir oleh Gixxer SF250 secara maksimal sehingga penggunanya akan merasakan apa dan bagaimana seni berkendara yang optimal,” katanya.

Menurutnya, pasar sepeda motor 250 cc cukup menarik bagi Suzuki karena karakter konsumen pada segmen ini cenderung menyukai eksklusivitas dan petualangan.

“Untuk itulah Gixer SF250 hadir bagi yang menyukai sepeda motor sport touring dengan desain yang tajam, tampilan sporty, serta performa kuat. Dengan adanya Gixxer SF250, Suzuki dapat semakin meningkatkan eksistensinya di segmen sepeda motor premium di Tanah Air,” imbuhnya.

Untuk market motor sport untuk wilayah Sulawesi Selatan sendiri, sekitar 7 persen dari total 16.000 pasar motor per bulannya atau sekitar 1.100 unit per bulannya. “Sedangkan untuk total wilayah Sulawesi sendiri berada di kisaran angka 3.600 unit dari total 30.000 unit per bulannya,” ungkapnya.

Dikatakan, harga Gixxer Suzuki Indomobil Sales sendiri menetapkan harga yang sangat kompetitif. Harga yang dirilis untuk region Sulawesi Selatan adalah Rp51.900.000 (On The Road).

Adapun programn khusus bulan ini adalah Program Potongan Angsuran sampai dengan 5 kali angsuran dengan voucher cashback sebesar Rp2.000.000.

Untuk keunggulan mesin, Suzuki Gixxer SF 250 dilengkapi beragam fitur dan teknologi terkini yang memberikan kebanggaan tersendiri bagi penggunanya. Mesin adalah bagian Vital dari dari kendaraan yang diciptakan Suzuki. Suzuki selalu mengembangkan tekologi mesin yang compact dan ringan.

Suzuki adalah pabrikan pertama di dunia yang mengembangkan dan memasarkan kendaraan berpendingin Oli. Jika kebanyakan motor 250 cc menggunakan water.

Cooled dengan radiator, Gixxer SF 250 menggunakan teknologi pendinginan dinamakan Suzuki Oil Cooling System (S0CS) tanpa menggunakan radiator ma yang bobot kendaraan bisa jadi lebih ringan.

Cara kerja oil cooler adalah dengan memipisahkan melalui jalur pendinain dan pelumasan dimana pendinginannya dibantu oleh kisi-kisi yang mirip radiator kecil. Sementara oli untuk pelumasan juga memiliki jalur pendinginan melalui system selubung jaket (boundary layer breaker) di silinder mesinnya.

Gixoxer SF 250 menggunakan mesin dengan kontigurasi SOHC yang kerap anggap inferior dibandingkan mesin DOHC seperti yang lazim digunakan oleh produk sekelasnya.

Namun konfigurasi ini adalah SOHG 4 valve/katup sebuah konsep SOHC yang setara dengan DOHC. Jika dibandingkan dengan mesin DOHC yang memerlukan pergerakan dua camshaft, mesin ini lebih efisien. Ditambah dengan penggunaan

teknologi terbaru retainer, shim type roller rocker arms dan printed surface pistons dan Cooper grip yang membuat kinerja SOHC setara dengan DOHC milik kompetitornya. (Mit)