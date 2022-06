Dekranasda Lutim Sabet Lima Penghargaan Pada Pameran Sulsel Craft 2022

LUTIM,UPEKS.co.id— Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Luwu Timur (Lutim) sukses meraih lima penghargaan pada pameran Sulsel Craft 2022 bertempat di Hotel Four Points By Sheraton Makassar, Rabu (08/06/2022).

Kelima penghargaan yang berhasil diraih oleh Dekranasda Lutim diantaranya; The Best Gerabah dan Keramik, The Booth Kategori Inspiratif, The Booth Kategori Artistik, Video Nomintaor Dua, dan Kategori Serat Alam Nominator 1 Anyaman Teduhu.

Kepala Disdagkoprinum Kabupaten Luwu Timur, Senfry Octavianus mewakili Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Luwu Timur (Dekranasda Lutim) menerima kelima piala tersebut.

Ketua Dekranasda Lutim, Hj. Sufriaty menyampaikan rasa syukur atas pencapaian yang diraih pada pameran Sulsel Craft 2022. Tentunya dengan kerja keras dan kebersamaan yang terjalin sehingga Dekranasda Lutim dapat meraih lima piala.

“Alhamdulillah dan luar biasa untuk seluruh pengurus Dekrasda Lutim sehingga kegiatan pameran Sulsel Craf 2022 bisa terselenggara dengan baik dan terima kasih atas kerjasamanya. Mari kita menjalin kebersamaan ini sehingga kedepan kita bisa meraih lebih dari apa yang ada sekarang,” beber Ketua Dekranasda Lutim.

Namun demikian, Bunda PAUD Luwu Timur ini berpesan agar jangan cepat merasa puas dengan apa yang didapatkan tetapi mari terus menjaga dan pertahankan apa yang sudah ada dan yang masih kurang mari kita perbaiki.

“Kegiatan pameran ini tentunya memberikan banyak pembelajaran yang bisa dilihat dari kabupaten-kabupaten lain untuk kemudian diadopsi dan diterapkan di Dekranasda Luwu Timur,“ Tutupnya. (rls)