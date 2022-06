Dandim 1410/Btg: Kebahagian Sejati Akan Kita Rasakan Manakala Kita Berbagi Kebaikan Kepada Sesama

BANTAENG, UPEKS.co.id — Serbuan Subuh sekaligus sholat subuh berjamaah dengan warga rombongan Dandim 1410/Btg Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, S.Sos, berlangsung di Masjid Baburrahmah Dusun Taricco Desa Bonto-bontoa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng,Jum’at,(3/6).

Serbuan subuh berlangsung secara serentak di wilayah Kodim 1410/Bantaeng dengan tujuan berbagi kebaikan terhadap sesama dan merupakan program unggulan Kodim 1410/Bantaeng “Kebahagian sejati akan kita rasakan manakala kita berbagi kebaikan kepada sesama” ucap Letkol Awan.

Diawal arahan Dandim 1410/Btg mengajak para Jamaah “Andaikan kita di perlihatkan oleh Allah SWT amalan sholat subuh maka dalam keadaan merangkak pun kita akan rela datang untuk sholat subuh berjamaah di masjid” ucap Letkol Awan yang akrab di sapa.

“Sholat sunnah qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya serta sholat qobliyah subuh dan sholat subuh di saksikan langsung oleh para Malaikat” ungkapnya

Suatu kisah betapa akhlak Rasulullah SAW sangat mulia diceritakan seorang nenek Yahudi yang buta selalu menghina dan menjelek-jelekan Rasulullah Muhammad SAW, Nenek tua yahudi yang buta setiap hari disuapi oleh Rasulullah Muhammad SAW, ketika Rasulullah Muhammad SAW sudah wafat kebiasaan tersebut digantikan oleh sahabat Rasulullah sayyidina Abu Bakar, Ketika sayyidina Abu Bakar menyuapi sang nenek tersebut namun sang nenek menolak lalu sayyidina Abu Bakar menceritakan kepada sang nenek bahwa yang menyuapi selama ini sudah wafat yakni Rasulullah Muhammad SAW, saat itu sang nenek tersebut masuk Islam lantaran akhlak Rasulullah Muhammad SAW. (Alkisah)

Turut hadir dalam rombangan sapari subuh Danramil 1410-03 Kapten Inf Usman,Pjs Pasi Log Letda Inf Syamsuddin, Babinsa ramil 1410-03 Serda Hairuddin Amran, Sertu Arifuddin, Serka Sahabuddin serta dihadiri Bhabinkamtibmas Bripka Ilham Ashadi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta Jamaah yang hadir berkisar 35 orang.

Di akhir arahan Dandim 1410 mengajak para jamaah bahwa ada suatu amalan Sunnah yang apabila dikerjakan akan mendapatkan amalan semisal haji dan umroh “Bahwa Barangsiapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah kemudian berdiam diri di dalam masjid sampai terbit matahari dan diakhiri shalat Sunnah 2 rakaat maka akan mendapatkan pahala semisal haji dan umroh sempurna 3x” (Hadits At-Tarmizi).

Dandim 1410/Bantaeng menyambangi warga Dusun Taricco an. Dg Ali umur 55 tahun memberikan bingkisan berupa sembako.(Irwan.Patra)