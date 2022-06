Dandim 1410/Btg Ceritakan Kisah Rasulullah SAW ke Jamaah Masjid Jami Bonto Atu

BANTAENG,UPEKS.co.id— Rombongan Dandim 1410/Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febriant, S.Sos di Masjid Jami Bonto Atu Muhajirin Be’lang Jalan T.A Gani Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dalam rangka safari Subuh sekaligus sholat subuh berjamaah, Selasa (7/6).

Turut hadir dalam rombongan Danramil 1410-1 Kapten Inf. Sultan, Pasi Intel Lettu Inf. Indar Jaya, Danunit Intel Letda Inf. Harpil, Babinsa ramil 1410-01 Pelda Miras serta dihadiri Lurah Bonto Atu Nuraeni, Babinkamtibmas Aipda Sayuti, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat dan remaja yang terlibat dalam permusuhan dan pembusuran, pengurus masjid serta Jamaah yang hadir berkisar 50 orang.

Awal arahan Dandim 1410/Bantaeng menyampaikan “Bahwa tujuan kami melaksanakan Safari Subuh selain melaksanakan sholat subuh secara berjamaah juga merupakan ajang silaturahmi dengan masyarakat Bantaeng” ucap Letkol Arm Awan.

“Tujuan kedatangan kedua kalinya di Masjid Muhajirin juga dalam rangka memberikan nasehat-nasehat kebaikan kepada anak-anak remaja, untuk menjadi anak baik dan berbakti kepada orangtuanya mengutip dalam hadist qudsi dikisahkan Rasulullah SAW mengaminkan doa malaikat Jibril “Ya Allah jangan diterima ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada kedua orangtuanya”

Mengajak kepada seluruh jamaah untuk menjadikan Bantaeng Bersholawat semoga keberkahan akan turun di Kabupaten Bantaeng dan anak-anak remaja kita mendapatkan hidayah untuk mengakhiri permusuhan dan meningkatkan spiritual di qolbunya masing-masing” tuturnya.

Mari kita senantiasa tumbuhkan serta bangkitkan rasa cinta dan rindu kita kepada Rasulullah SAW, karena Rasullullah SAW lebih dulu cinta kepada ummatnya, bukti kecintaan saat Rasulullah SAW dalam suatu Riwayat saat menghadapi sakratul maut Rasulullah SAW berdoa “Ya Allah Ya Rabb timpahkanlah seluruh sakratul maut ummatku kepadaku karena saya pemimpin mereka, Ummatku tidak akan sanggup untuk menahannya” sambungnya.

Di akhir arahan Dandim 1410 mengajak bahwa ada suatu amalan Sunnah yang apabila dikerjakan akan mendapatkan amalan semisal haji dan umroh “Bahwa Barangsiapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah kemudian berdiam diri di dalam masjid sampai terbit matahari dan diakhiri shalat Sunnah 2 rakaat maka akan mendapatkan pahala semisal haji dan umroh sempurna 3x” (Hadits At-Tarmizi). Tutup nya.

Hal rutin yang di lakukan oleh Dandim 1410/Bantaeng diakhir kegiatan Safari Subuh menyambangi warga atas nama Sitti Beti umur 60 tahun, menyerahkan berupa bingkisan sembako. (Irwan Patra)