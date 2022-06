Asisten II Setda Pemkot Palopo Buka Secara Resmi Pembekalan Kompetensi

PALOPO,UPEKS.co.id— Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ilham Hamid, mewakili Wali Kota Palopo, membuka secara resmi Pembekalan Kompetensi Tambahan SDM Vokasional Perguruan Tinggi Balai Jasa Kontruksi Wilayah VI Makassar, bekerjasama dengan Universitas Andi Djemma di Gedung Sinar Setuju Selasa (28/06/2022).

Ketua panitia kegiatan, M. Adnan Damin, menyampaikan maksud dan tujuan kompetensi sebagai wujud dalam menjalankan amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2017, Tentang Jasa Kontruksi dan PP No. 14 Tahun 2021, tentang perubahan atas PP No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017, tentang jasa kontruksi dalam menciptakan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan berdaya saing sebagai salah satu modal kesuksesan pembangunan infrastuktur.

Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari dimulai dari tanggal 28 Juni sampai 1 Juli 2022, sebanyak 200 orang peserta yang merupakan calon lulusan dan alumni freshgraduate dari Universitas Andi Djemma

Kepala Balai Jasa Kontruksi Wilayah VI ,Makassar, yang diwakili Kepala Seksi Penyelenggara Afandi Andi Basri,.S.T, menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancanag khusus untuk alumni mudah mendapatkan tambahan pengalaman maupun untuk membuka lapangan pekerjaan bagi para alumni

“Harapan kami berkurangnya pengangguran, untuk lulusan teknik dan setiap para alumni harus memiliki legalitas untuk menunjang ke dunia kerja, agar mempunyai bekal bahwa kita telah kompeten”

Ilham Hamid, dalam sambutannya menyampaikan pembekalan yang dilaksanakan saat ini salah satu metode dalam rangka peningkatan kualitas wawasan, pengetahuan dan keterampilan teknis praktis bagi mahasiswa, khususnya dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Andi Djemma, melalui kerja sama Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar.

“Ini adalah wujud sinergi dan kolaborasi yang nyata dan baik, dimana kompetensi akademik yang dibangun oleh para akademisi lebih didekatkan pada wilayah terapan-pragmatis melalui wawasan dan pengalaman yang akan disampaikan oleh narasumber, “ujarnya.

Kota Palopo telah berkembang menjadi salah satu destinasi pendidikan, khususnya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang dimungkinkan beberapa faktor diantaranya adalah keberadaan perguruan tinggi di Kota Palopo, yang terbanyak kedua setelah Kota Makassar.

Letak georafis yang strategis, infrastruktur wilayah yang memadai, kultur masyarakat Tana Luwu yang dinamis dan terbuka, biaya kuliah dan biaya hidup yang masih relatif murah, serta situasi situasi kamtibmas yang masih baik hingga saat ini.

Kota Palopo sebagai alternatif tujuan pendidikan akan lebih baik, jika faktor keunggulan ini ditingkatkan dengan kualitas pendidikan yang baik pula. “Saya berkeyakinan Insya Allah dengan komitmen dan sinergi yang baik segenap stakeholder, maka pendidikan tinggi di kota palopo akan lebih berkualitas, yakni maju, unggul dan berdaya saing”.ujarnya

Turut Hadir Jajaran Balai Jasa Kontruksi Wilayah VI Makassar, jajaran Civitas Univeritas Andi Djemma Kota Palopo. (***)