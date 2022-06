59 Santri Sulsel Dinyatakan Lulus Program Beasiswa Santri Berprestasi Tahun 2022

Makassar, Upeks.co.id– Sulawesi Selatan patut berbangga, sebanyak 59 Santri dinyatakan lulus Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) setelah melalui berbagai tahapan seleksi oleh Kementerian Agama RI dinyatakan berhak mendapatkan dukungan penuh pemerintah untuk menimba ilmu di 19 Perguruan Tinggi ternama di Indonesia.

Sejak 2005, afirmasi ini rutin diberikan setiap tahun melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama bagi santri seluruh Indonesia dengan mengukur kemampuan akademik dan potensi untuk dapat mengikuti program Pendidikan tinggi.

Kepala Bidang PD. Pontren Kemenag Sulsel, H Mulyadi dalam keterangannya mengatakan Sulsel patut berbangga dengan lulusnya 59 santri dalam Program Beasiswa Santri Berprestasi. tidak hanya jenjang Pendidikan strata satu (S1), santri kita juga berhasil menempatkan 2 orang wakilnya mengikuti Pendidikan jenjang Magister atau Strata Dua (S2).

“Ini berarti Lembaga Pendidikan Pesantren kita mampu menunjukkan kualitas tidak hanya bagi santri secara personal namun juga menjadi bukti kemampuan Lembaga dalam menjalankan program pendidikannya, ”ungkapnya, Jumat 10 Juni 2022.

Dia berharap, Semua kelengkapan dokumen harus sesuai sebagaimana petunjuk teknis dan panduan dalam pengumuman dan kedepannya, mereka yang dinyatakan lulus dapat menjadi sosok yang siap mengabdikan dirinya kepada pondok pesantren dalam upaya penguatannya sebagai Lembaga Pendidikan, dakwah dan mampu memberi kontribusi nyata bagi lingkungan masyarakat secara umum.

Mulyadi mengingatkan, segala acuan kelulusan seleksi hanya bersumber dari laman https://ditpontren.kemenag.go.id . setiap santri dimintanya untuk tetap waspada terhadap segala bentuk penipuan dan pungutan liar mengatasnamakan kementerian agama. Disamping itu, bagi santri yang membutuhkan pendampingan lapangan dalam pelaksanaan registrasi dan validasi data dapat menghubungi pengurus Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs (CSSMora) masing-masing perguruan tinggi Mitra PBSB.

Lebih lanjut, Informasi mengenai teknis dan daftar nama santri yang lulus seleksi PBSB 2022 dapat diakses melalui AKUN SANTRI pada https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pendaftaranpbsb/ atau klik: Pengumuman Kelulusan Seleksi PBSB 2022.