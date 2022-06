55 Jamaah Masjid Rawdatul Muflihin Dusun Panjang Ikuti Safari Subuh Dandim 1410/Btg

BANTAENG,UPEKS.co.id— Dandim 1410/Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, S.Sos., beserta rombongan menyambangi Jama’ah Masjid Rawdatul Muflihin Dusun Panjang selatan Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dalam rangka melaksanakan safari subuh sekaligus bersilaturahmi kepada para jamaah serta memberikan arahan dan ajakan kebaikan dalam hal memakmurkan masjid dengan melaksanakan sholat berjamaah di masjid, Kamis (16/6).

Mengawali ceramah Dandim 1410 mengajak para jamaah melafalkan surah Al Fatihah semoga Allah SWT membukakan hati dan qolbu kita menerima nasehat kebaikan.

“Mari tanamkan selalu dalam hati kita masing-masing Laa haula wala quwwata illa billah Artinya tidak ada daya dan tidak pula kekuatan kecuali karena Allah Swt Kalimat tersebut tidak lain adalah untuk menghilangkan rasa kesombogan dalam hati kita,” ucap Letkol Arm Awan.

“Andaikan kita di perlihatkan oleh Allah SWT amalan sholat subuh maka dalam keadaan merangkak pun kita akan rela datang untuk sholat subuh berjamaah di masjid” ujarnya.

Dandim 1410/Bantaeng mengajak Jama’ah agar selalu tumbuhkan dalam qolbu masingmasing serta bangkitkan, kuatkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wassalam”. ungkapnya.

Suatu kisah betapa akhlak Rasulullah SAW sangat mulia diceritakan seorang nenek Yahudi yang buta selalu menghina dan menjelek-jelekan Rasulullah Muhammad SAW, Nenek tua yahudi yang buta setiap hari disuapi oleh Rasulullah Muhammad SAW, ketika Rasulullah Muhammad SAW sudah wafat kebiasaan tersebut digantikan oleh sahabat Rasulullah sayyidina Abu Bakar, Ketika sayyidina Abu Bakar menyuapi sang nenek tersebut namun sang nenek menolak lalu sayyidina Abu Bakar menceritakan kepada sang nenek bahwa yang menyuapi selama ini sudah wafat yakni Rasulullah Muhammad SAW, saat itu sang nenek tersebut masuk Islam lantaran akhlak Rasulullah Muhammad SAW. (Alkisah)

Salahsatu jama’ah atasnama Kr. Sultan “ucapkan terima kasih kepada Bapak Dandim 1410/Bantaeng beserta rombongan yang telah datang di masjid kami melaksanakan shalat subuh berjamaah, mudah-mudahan kedatangan bapak Dandim menjadikan motivasi bagi kami beserta jamaah lainnya untuk meramaikan masjid di waktu subuh” ungkapnya.

“Kita semua tahu kalau kita tidak tahu kapan kita mati untuk itu mari kita semua siapkan bekal untuk mudik ke akhirat kelak” sambungnya.

Diakhir kegiatan safari subuh Dandim 1410/Bantaeng beserta rombongan kembali menyambangi warga atasnama Ibu Annawaria umur 59 tahun dan memberikan bantuan berupa sembako.

Hadir dalam kegiatan safari subuh Danramil 1410-03 Kapten Inf Andi Usman, Pjs Pasilog Letda Inf Syamsuddin, Bhabinkamtibmas Aipda Bakhtiar, Babinsa ramil-03 Serma Baharuddin, serta dihadiri Tokoh agama, Tokoh Masyarakat serta diikuti jama’ah yang hadir berkisar 55 orang. (Irwan Patra)