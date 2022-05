Yamaha Fazzio Raih Penghargaan Top Innovation Choice Award 2022

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Konsisten membawa respon positif sejak kehadirannya di awal tahun, setelah sebelumnya produk kategori Classy Yamaha berhasil membawa tiga penghargaan berturut-turut.

Mulai dari penghargaan Best of Medium Retro Skutik dan Rookie of The Year dari OTOMOTIF AWARD 2022 pada 1 April 2022, kemudian penghargaan Most Tested Motorcycle Choice sebagai motor yang paling banyak menyedot perhatian para pengunjung yang ingin mencoba test ride selama International Indonesia Motor Show 2022 (IIMS 2022).

Dan kini Yamaha Fazzio Hybrid – Connected kembali mendulang prestasi sebagai Top Innovation Choice Award 2022 dengan inovasi teknologi terbaru Blue Core Hybrid dan fitur Yamaha Motorcycle Connect yang menghubungkan sepeda motor dengan smartphone melalui aplikasi Y-connect.

Manager of Public Relations, YRA, & Community of PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Antonius Widiantoro mengatakan, Yamaha terus berinovasi baik melalui produk maupun pelayanan, untuk menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen sekaligus mendukung target kami terus menjaga kepuasan konsumen.

Menurutnya, Yamaha Fazzio Hybrid-Connected menjadi salah satu produk inovasi terbaru kami, sebagai skutik 125cc pertama yang mengadopsi teknologi terbaru Blue Core Hybrid serta fitur premium Y-connect.

“Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan respon positif masyarakat Indonesia sehingga Yamaha Fazzio Hybrid-Connected dapat meraih berbagai award, salah satunya Top Innovation Choice Award 2022. Hal ini memotivasi kami untuk terus semangat dalam berinovasi menciptakan sepeda motor yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat Indonesia,”ungkap Antonius Widiantoro.

Penghargaan Top Innovation Choice Award diberikan kepada perusahaan terpilih yang dinilai telah berhasil menciptakan inovasi terhadap produk atau layanan. “Penilaian ini berdasarkan hasil riset Top Innovation Choice Index 2022 tertinggi yang mengacu kepada tiga parameter penilaian digital, diantaranya Digital Brand Awareness Aspect, Digital Consumer Choice Aspect, Digital Consumer Reviews dan Rating Aspect,” ucapnya.

Prestasi ini tentunya didukung beragam keunggulan dari Yamaha Fazzio Hybrid-Connected dengan inovasi teknologi motor Blue Core Hybrid pertama di Indonesia, serta dilengkapi fitur premium Y-connect yang menjawab kebutuhan pengendara dalam memantau kondisi sepeda motor secara praktis di era digital.

Sementara itu, Manager Promosi PT. Suracojaya Abadimotor (PT.SJAM), Sintya Conarta menambahkan, Yamaha Fazzio sebagai pendatang baru dari line up produk kami, memberi dampak positif pada segmen produk matic line up 125 cc Yamaha.

“Sejak di launching di Februari lalu kami mendapat begitu banyak respon positif dan animo masyarakat Sulselbar sangat tinggi, meski distibusi unit belum terlalu lancar, kami optimis segemen Classy Yamaha ini bisa bersaing di pasar motor di tanah Air, khususnya di area Sulsel dan Sulbar,” ucapnya. (Mit)