Siap Dibuka Direktur, PIMPol PNUP 2022 Pertandingkan 21 Jenis Lomba

Makassar, Upeks–Setelah sempat terhenti selama tiga tahun (2019-2021) karena kondisi pandemi covid-19, Pekan Ilmiah Mahasiswa Politeknik (PIMPol) Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) tahun 2022 kembali digelar dan akan mempertandingkan 21 jenis lomba selama satu pekan 30 Mei – 4 Juni 2022 di Kampus I PNUP Tamalanrea Makassar.

Ketua PIMPol, Khairil ST MEng dalam rilisnya menyampaikan, sesuai tema yang diangkat “show your talent, express your creativity, be fair” kita berharap pelaksanaan PIMPol tahun ini dapat menemukan bibit dan talenta baru untuk dipersiapkan pada Porseni XIII Politeknik se-Indonesia di Banjarmasin yang sempat tertunda karena covid-19, serta kegiatan lainnya yang bertaraf nasional dan internasional.

“Jika tidak ada aral melintang besok (30/5) PIMPol akan dibuka secara resmi oleh Direktur PNUP dan berlangsung di lapangan bulu tangkis lantai satu gedung direktorat,” jelasnya

Lebih lanjut Khairil menegaskan, kesiapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan lomba telah dikoordinasikan dengan panitia dengan baik termasuk mengundang pemain, pelatih serta tim official di setiap cabang olahraga dan seni yang diperlombakan.

“Tahun ini PIMPol 2022 mempertandingkan 21 jenis cabang olahraga dan seni, sehingga dengan even tahunan ini kita berharap ada bibit dan talenta baru yang berbakat dalam kegiatan ini yang dapat dipersiapkan untuk event tingkat nasional/internasional,” harap dosen teknik sipil ini

Adapun 21 cabang olahraga dan seni yang dipertandingkan yakni cabang olahraga antara lain minisoccer, bola basket, bulutangkis, tennis meja, volly, takraw, karate, taekwondo, lari 100m serta prusiking (meniti tali).

Sementara untuk cabang seni antara lain speech, english debate, news reading, story telling, syaril qur’an, tilawah, hafidz 5 juz, bisnis plan, karaoke, orasi, dan kebersihan himpunan. (*)