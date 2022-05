President Director KALLA Berbagi Resep Lanjutkan Kepemimpinan Perusahaan Lebih Dari Usia ke-70 Tahun

MAKASSAR,UPEKS.co.id— President Director KALLA, Solihin Jusuf Kalla turut meramaikan gelaran Jakarta Marketing Week 2022 Hari ke-4 (21/05) yang digelar di Atrium Kota Kasablanka Mall sejak 18 hingga 22 Mei 2022. Kegiatan yang diinisiasi oleh MarkPlus.Inc merupakan salah satu event berkumpulnya para praktisi Marketing diseluruh Indonesia untuk berbagi kepada seluruh masyarakat.

Sejalan dengan momen usia 70 tahun perusahaan, KALLA kemudian melebarkan sayap melakukan ekspansi dengan mengikuti berbagai event nasional, salah satunya Jakarta Marketing Week 2022. Sejak hari pertama, KALLA melalui unit bisnisnya yakni Kalla Inti Karsa, Kalla Transport & Logistics dan Kalla Beton turut hadir meramaikan pameran yang berlangsung selama 5 hari nantinya.

Solihin Jusuf Kalla hadir dalam sesi Talkshow bertema “Battle of Enterpreneurship: Feat, the Legend Companies dengan topik “Unveiling Indonesia’s Biggest Business Facts & Issues from the Legend point of view”. Bersama dengan Bani Maulana Mulia selaku Direktur PT. Samudra Indonesia, Solihin Jusuf Kalla sharing bagaimana KALLA dapat bertahan hingga 70 tahun lamanya.

“KALLA adalah usaha dari Kakek saya, Alm. Hadji Kalla yang lahir pada 18 Oktober 1952 yang kini genap berusia 70 tahun. Hal yang membuat kami bertahan tentu dengan values perusahaan yang kuat dan telah diwariskan dengan sangat baik hingga ke saya sebagai Generasi Keempat. Nilai tersebut adalah Kerja Ibadah, Apresiasi Pelanggan, Lebih Cepat dan Lebih Baik serta Aktif Bersama,”ujarnya.

Ditanya bagaimana KALLA akan mempertahankan dan mengembangkan brandingnya, Solihin Jusuf Kalla menegaskan bahwa sudah sewajarnya setiap perusahaan keluarga melihat dinamika masyarakat dan pelanggannya. “Kedepan kami akan menggunakan brand KALLA yang lebih singkat dan sesuai tuntutan zaman,” sambungnya.

Pada akhir sesi, KALLA menerima penghargaan Honorable Mention dari MarkPlus sebagai perusahaan keluarga generasi ketiga yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia bersama dengan Cinderamata dan Buku Winning the Future dari MarkPlus.

Selama Jakarta Marketing Week 2022, masyarakat dapat mengunjungi Booth KALLA untuk lebih dekat dan mengikuti aktivasi seru dengan hadiah yang menarik. Dengan tema Green Energy, Konsep Booth KALLA sejalan dengan semangat dan fokus perusahaan pada lingkungan dan energi terbarukan.

*Solihin Jusuf Kalla, Paparkan Lini Bisnis KALLA Kepada Awak Media

Beberapa waktu sebelumnya, Solihin Jusuf Kalla selaku President Director KALLA bersama dengan Board of Director KALLA juga melakukan sharing kepada rekan-rekan media dalam rangka usia group perusahaan yang sudah mencapai 70 tahun pada Oktober 2022 nantinya.

Turut hadir, Imelda Jusuf Kalla selaku Corporate Finance Director; Hariyadi Kaimuddin selaku Marketing & Business Development Director, Zumadi SM Anwar selaku Kalla Development & Construction Director dan Achmad Sugiarto selaku Chief of Corporate Strategic & Technology Officer.

Solihin Jusuf Kalla menyampaikan bahwa fokus group perusahaan adalah mengembangkan energi terbarukan melalui kehadiran PLTA Poso di Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah dan PLTA Malea di Kab. Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan yang baru saja diresmikan oleh Presiden RI, Joko Widodo sebagai salah satu proyek nasional yang mendukung Net Zero Emission pada 2060.

“Kami berkomitmen penuh memperbadayakan potensi lokal Indonesia dengan 100% proyek PLTA kami dikerjakan oleh Tenaga Kerja Lokal dengan sumber pendanaan dari Perbankan lokal Indonesia. Kami mungkin satu-satunya perusahaan yang komitmen terhadap pengelolaan sumber daya alam oleh kita sendiri,” Terang, Solihin.

Tidak hanya fokus pada PLTA, KALLA juga saat ini fokus membangun pabrik smelter nikel sebagai penunjang industry baterai sebagai sumber daya masa depan yang lebih ramah lingkungan. “Kami memiliki cita-cita membangun Kawasan industry khusus Nikel. Yang berfokus pada Nickel processing and battery khususnya di Sulawesi. Namun saat ini kami hanya fokus pada processing mulai dari Nikel hingga satu step sebelum menjadi baterai,”tambahnya.

Untuk memastikan keberlangsungan hidup masyarakat yang berada dikawasan bisnis Energi, KALLA secara aktif menggelar berbagai CSR yang fokus pada pelestarian ekosistem. “Tentu secara paralel kami fokus pada membantu pelestarian hutan di wilayah PLTA. Corporate Social Responsibility dari bisnis Energi kami fokus pada perawatan hutan, terutama hutan gundul untuk memastikan ketersediaan air bagi kami dan seluruh masyarakat yang tinggal disekitar Kawasan bisnis Energi kami,” jelasnya. (rls)