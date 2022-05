Polres Bantaeng Ciduk Terduga Pelaku Pembusur

BANTAENG,UPEKS.co.id— Polres Bantaeng rilis Pengungkapan dan Penangkapan diduga Pelaku Penganiayaan dengan menggunakan Busur yang mengakibatkan Korban atas nama Angga meninggal Dunia, Kamis (12/5) pukul 16.30 wita.

Kurang dari 24 Jam, Polres Bantaeng sudah mengamankan diduga Pelaku atas nama IK ( 17 ) yang beralamat di Jl. Hambali 2 Kelurahan Bontosunggu Kec. Bissappu Bantaeng Bersama Barang Bukti berupa 1 Anak Busur dan satu unit Sepeda Motor Mio Soul GT warna Pink.

Kapolres Bantaeng Akbp Andi Kumara SH SIK MSI melalui Kasat Reskrim Polres Bantaeng Akp Burhan SH menyampaikan bahwa dari Hasil Penyelidikan di TKP, pengumpulan Barang Bukti dan keterangan para Saksi saksi, mengarah kepada terduga pelaku yakni Lel. IK.

Selanjutnya Tim bergerak menuju Rumah Lel. IK dan berhasil mengamankan bersama barang bukti.

Sejauh ini ada 4 orang yang sudah diamankan namun baru 1 orang yang ditetapkan Tersangka sedangkan yang lainnya masih dalam proses pemeriksaan.

Untuk pasal yang disangkakan yakni Pasal 80 ( 3 ) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 / 2014 perubahan atas undang RI No. 23 tahun 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Ancaman Hukuman 15 Tahun penjara. (Irwan Patra)