Perkuat Komitmen dalam Hadirkan Kendaraan yang Aman dan Ramah Lingkungan, Toyota Lengkapi C-HR Hybrid dengan Teknologi Toyota Safety Sense

Jakarta, Upeks – PT Toyota Astra Motor (TAM) sebagai perusahaan mobilitas berkomitmen menghadirkan ever better cars bagi pelanggan. Salah satu bentuk realisasi komitmen ini adalah dengan melengkapi lineup mobil Toyota dengan teknologi keamanan yang advance, Toyota Safety Sense. Sebagai mobil pertama dengan platform Toyota New Global Architecture (TNGA) di Indonesia, kini mobil ikonik New C-HR Hybrid hadir dengan mengadopsi Toyota Safety Sense (TSS). Langkah ini menambah lineup mobil Toyota di Indonesia yang memiliki teknologi TSS.

“Sejalan dengan semangat Toyota untuk menghadirkan total mobility solution, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan kendaraan elektrifikasi yang ramah lingkungan dengan teknologi safety yang advance. Untuk itu, hari ini kami memperkenalkan New C- HR Hybrid yang telah dilengkapi Toyota Safety Sense. Kami harap New C-HR Hybrid dapat memberikan pengalaman berkendara yang aman, nyaman, dan menyenangkan,” kata Marketing Director PT Toyota-Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy.

Mobil High Compact SUV ikonik dengan tagline “A New Definition of Satisfaction” ini kini mendapatkan berbagai improvement untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan berkendara. Pada sisi eksterior, New C-HR Hybrid mendapat sentuhan pada headlamp yang tampil lebih fierce dipadukan dengan kombinasi lampu belakang LED dengan disain yang mempesona. Disematkan pula teknologi auto windshield wiper dengan rain sensor demi memaksimalkan visibilitas saat berkendara dalam hujan serta new 18 inch striking alloy wheel yang semakin menonjolkan kesan kokoh New C-HR Hybrid sebagai sebuah SUV. Untuk penggerak, New C-HR Hybrid menggunakan engine 2ZR-FXE berkapasitas 1.800 cc yang kini telah mengusung standar Euro 5.

Dari sisi interior, fitur entertainment dilengkapi integrated smartphone connection di head unit, Nano E Ion Generator pada AC untuk memastikan kebersihan udara dalam kabin, tombol TSS pada stir, new sunvisor with mirror and lamp, hingga electronic rear view mirror dengan fitur auto dimming yang memastikan pandangan ke lalu lintas belakang bebas gangguan sinar dari lampu kendaraan lain.

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense (TSS) dirancang untuk membantu melindungi keselamatan pengemudi dan penumpang. Melalui TSS, Toyota selalu mengembangkan teknologi safety untuk mengurangi potensi bahaya dalam berkendara baik untuk pengemudi maupun penumpang.

Toyota New C-HR Hybrid yang merupakan mobil hybrid pertama di kelasnya kini dilengkapi dengan teknologi keselamatan Toyota Safety Sense untuk memberikan keamanan yang lebih optimal kepada pelanggan. Fitur TSS yang kini dimiliki New C-HR Hybrid yaitu; (1) Pre-Collision System (PCS), (2) Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), (3) Lane Departure Alert (LDA), (4) Automatic High Beam (AHB). Tidak hanya itu, New C-HR Hybrid juga dilengkapi berbagai fitur keselamatan lain seperti Rear Cross Traffic Alert (RCTA) dan Blind Spot Monitor (BSM).

Mendapat fitur keselamatan Toyota Safety Sense, New C-HR Hybrid jauh lebih canggih dan aman. Mengadopsi sistem Full Speed Dynamic Radar Cruise Control membuat radar yang ada pada mobil ini mampu berfungsi pada kecepatan penuh 0 km/jam – 180 km/jam serta mendeteksi kendaraan hingga 120 m di depan. Kemudian, fitur Pre-Collision System akan melakukan peringatan serta mengintervensi kontrol pengemudi dengan melakukan rem secara otomatis untuk menghindari tabrakan. Fitur Lane Departure Alert akan mengingatkan pengendara agar tetap berada di jalur yang seharusnya dengan getaran pada stir. Dan, Automatic High Beam akan melakukan deteksi pada lampu kendaraan yang ada di depan untuk mengatur penggunaan lampu high beam dan low beam sesuai dengan kondisi jalanan. Jika dipadukan, keenam fitur keselamatan yang disematkan pada New C-HR Hybrid sangat berperan untuk meningkatkan awareness serta mengurangi tingkat kelelahan pengemudi saat melakukan perjalanan yang cukup jauh.

Fitur-fitur keselamatan ini juga semakin dilengkapi oleh berbagai advanced convenient features yaitu layanan telematika T Intouch. Lewat penggunaan T Intouch, Toyota berusaha menjawab kebutuhan pelanggan akan kemudahan dan rasa terhubung dengan mobil. T Intouch adalah teknologi telematika yang dapat menghubungkan mobil dengan aplikasi mTOYOTA, sehingga pelanggan dapat terhubung ke semua layanan mobilitas Toyota. Berbagai fitur yang dapat digunakan pelanggan lewat T Intouch adalah; Find my Car, Stolen Vehicle Tracking, Geofencing, e-Care, Emergency Road Assistance, dan Trip Driving Update.

“Toyota New C-HR Hybrid merupakan mobil yang one of a kind. Semangat yang dibawa sejak fase perencanaannya dulu menjadi refleksi komitmen Toyota dalam berinovasi. Dengan kehadirannya kami harap pelanggan bisa punya pilihan kendaraan yang benar- benar sesuai dengan kebutuhan dan jati dirinya. Penggunaan teknologi Hybrid juga sebagai kontribusi dari langkah-langkah pengurangan emisi karbon yang sedang dijalankan Pemerintah. Agar semua bisa merasakan Happiness for All dengan berbagai solusi kemudahan mobilitas yang relevan dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. “tutup Anton.(rls)