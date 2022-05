NU CARE- LAZISNU Kota Makassar Bagikan Voucher Belanja ke Santri  TPQ

Makassar, Upeks — Lembaga Amal Zakat Infaq dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Makassar melakukan Grebek (Gerakan Berbagi Kebahagiaan) dengan membagikan voucher belanja kepada Santri Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Al-Ikhlas di Transmart Carrefour Mall Panakkukang. Kota Makassar. Sabtu (21/04/2022)

Gerakan Berbagi Kebahagiaan tersebut merupakan program terbaru dari NU CARE-LAZISNU Kota Makassar

Kepala TPQ Al-Ikhlas, Hufaidzah Tarmidzi, mengucapkan rasa terima kasihnya kepada lembaga Nahdlatul Ulama tersebut yang telah mengajak Santri TPQ Al-Ikhlas untuk berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari

“Terimakasih terutamanya kepada NU Care Lazisnu Kota Makassar, Sahabat, dan ketua kami kak Supriadi yang telah menghidupkan kebaikan dan telah banyak mengapresiasi serta dukungannya sehingga Santri dan Santriwati kami bisa membelanjakan kebutuhan pokoknya. Tentunya adapun kebahagian ini kami sebagai Guru TPQ Al-Ikhlas merasakan bahagia karena untuk pertama kalinya Santri kami bisa merasakan wahana permainan dan lebih fresh dengan senyuman yang lebar, “ujarnya.

Ia pun mengharapkan agar program Grebek (Gerakan Berbagi Kebahagian) dapat terselenggara terus menerus. “Semoga NU CARE-LAZISNU semakin sukses, untuk jajarannya sehat wal afiat, semoga Allah selalu meridhoi dalam menghidupkan kebaikan serta mengembalikan senyum ummat dan selalu dalam lindungan Allah Swt, Aamiin, “ungkapnya

Sementara itu, Ketua NU CARE-LAZISNU Kota Makassar, Supriadi, mengatakan bahwa program itu merupakan hasil rapat kerja para jajaran pengurus Lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama

“Grebek NU CARE-LAZISNU Kota Makassar adalah sebuah gerakan sederhana tapi bermakna, bentuk kepeduliaan berbagi keceriaan, berbagi kebahagiaan bersama santri, yatim dan dhuafa, “ucapnya.

Selain itu, Supriadi, menyampaikan bahwa gerakan tersebut dijadikan sebagai penyemangat untuk anak anak TPQ, sehingga semangat belajar ilmu AL-Qur’an dan pendidikan sekolah mereka semakin termotivasi.

“kita ajak juga anak-anak belanja kesupermarket, belanja kebutuhan sesuai keinginan santri yatim dan dhuafa dan kita ajak juga bermain, intinya dikasih ceria, membahagiakan anak, “terangnya.

Supriadi, juga mengajak para dermawan atau donatur untuk ikut andil dalam program-program terbaru NU CARE-LAZISNU Kota Makassar.

“Dan juga kami ucapkan terima kasih semua support orang-orang baik yang telah membersamai program ini, untuk bergabung menjadi donatur rutin cukup dengan Rp

10.000 saja dengan menghubungi call center di No. 0813-4223-4432 atau dapat mengirim langsung donaturnya di No. Rekening Bank Mega Syari’ah : (506)2008370565 a.n Lazisnu Makassar, ” tuturnya. (rls)