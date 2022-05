Hyundai IONIQ 5 Siap Mengaspal di Makassar

MAKASSAR, UPEKS – Hyundai IONIQ 5 lini kendaraan listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle terbaru dari Hyundai siap mengaspal di kota Makassar melalui mitra dealer Hyundai Pettarani, PT. Sinar Galesong Mobilindo (Galesong Group).

Hyundai IONIQ 5 bakal hadir dalam pameran di Trans Studio Mall (TSM) Makassar mulai 25 hingga 29 Mei 2022.

General Manager PT Sinar Galesong Mobilindo, Dodik mengatakan, kehadiran IONIQ 5 ini mendapatkan sambutan positif oleh masyarakat, mengingat IONIQ 5 baru saja diluncurkan sejak akhir Maret lalu.

Kata Dodik, untuk saat ini Hyundai IONIQ 5 mencatatkan total pemesanan hampir 1.750 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) di seluruh Indonesia.

“IONIQ 5 ini belum diluncurkan di Makassar. Saat ini pemesanan IONIQ 5 membukukan sudah diangka tujuh unit. Saya harap kedepannya SPK akan lebih banyak lagi,” ungkapnya.

Selain pameran di TSM Makassar, Hyundai Pettarani akan menampilkan IONIQ 5 di Lapangan Golf Padivalley pada 29 Mei 2022.

Dodik mengatakan, nantinya akan ada Public Display untuk IONIQ 5 sekaligus merayakan ulang tahun ke-11 tahun salah satu grup kita di Lapangan Golf Padivalley.

“Kita juga akan merayakan acara ini dengan menggelar hole in one. Informasi yang kami dapatkan, sampai saat ini sudah 200 an orang yang sudah mendaftar. Nantinya akan bertambah terus hingga pelaksanaan acara,” ucapnya.

Untuk harga OTR Makassar, Hyundai IONIQ 5 akan ditawarkan mulai harga Rp730 jutaan sampai Rp842 jutaan. (Mit)