Anggota DPR Andi Yuliani Paris Temu Bupati Andi Utta

BULUKUMBA, UPEKS – Anggota DPR RI Komisi VII Andi Yuliani Paris mengunjungi Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu daerah pemilihannya (Dapil). Dalam kunjungannya juga, Yuliani Paris menemui Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf.

Pertemuan Legislator PAN itu, dengan bupati yang akrab disapa Andi Utta berlangsung di salah hotel di Pantai Tanjung Bira, Minggu (22/5/22).

Yuliani Paris menyebut, pertemuannya dengan Bupati Andi Utta itu, adalah pertama kali. Meski memang, keduanya sering berkomunikasi lewat sambungan telepon.

“This is the first time (ini pertama kali bertemu). Semalam juga saat tiba, sempat berbincang-bincang dengan bupati hingga larut malam. Bincangnya kita lanjut lagi pagi ini,” ujarnya.

Meski tak bermaksud memuji, namun Yuliani Paris meminta Bupati Andi Utta untuk menulis sebuah buku, seperti pada buku karangan David Osborne dengan judul ‘Reinventing Government’.

“Nah, pak bupati ini kan latar belakangnya enterpreneur. Jadi banyak ide-ide beliau. Dengan enterpreneur itu, akan bekerja cepat, efisien dan efektif. Dan saya suka dengan ini,” kata Yuliani Paris.

Andi Yuliani Paris mengaku sejak menjabat anggota DPR RI, ia telah membantu masyarakat di Bulukumba melalui sejumlah program, misalnya bantuan mesin perahu nelayan dan mesin pompa air petani dari program konversi minyak ke gas.

Begitu pula program beasiswa kepada mahasiswa Bulukumba yang kuliah di sejumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta di Makassar.

“Program beasiswa ini juga sangat penting sebagai investasi SDM generasi muda,” ungkapnya. (sufri)