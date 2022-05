All New Honda Vario 160, Bike of The Year Penjualannya Tembus Angka 2.000

Makassar, Upeks.co.id–Kehadiran All New Honda Vario 160 yang dinobatkan sebagai sepeda motor terbaik di Indonesia atau “Bike of The Year” pada ajang penghargaan Otomotif Award 2022 awal April lalu, sejak diluncurkan awal Maret 2022 lalu di Kota Makassar mendapat sambutan luar biasa. Setidaknya itu terlihat dari angka penjualan yang sudah menembus 2.000 unit.

Hal itu diungkapkan Corporate Communication Astra Motor Sulsel Abiyyu Febi Diwangkoro atau akrab dipanggil Pepy, angkanya sudah 1.900 unit. Padahal, Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon menargetkan sebulan 500 unit.

Kepala wilayah Astra Motor Sulawesi Selatan Thamsir Sutrisno di sela-sela launching mengungkapkan, kehadiran All New Honda Vario 160 hadir dengan penyematan mesin terbaru, desain dan beragam teknologi tinggi di kelasnya, All New Honda Vario 160 menjadi jawaban bagi pecinta motor skutik premium sporti berperforma tinggi yang memberikan kebanggaan bagi pengendaranya.

Model skutik ini mengekspresikan premium sporti dengan tampilan desain layaknya matik besar yang mampu memberikan kebanggaan bagi pengendaranya. Berbekal mesin performa tinggi kapasitas 160cc 4 katup enhanced Smart Power Plus (eSP+), serta memiliki teknologi minim gesekan menjadikan skutik premium sporti ini memberikan keseimbangan antara performa yang optimal dan kesempurnaan puncak saat

dikendarai harian.

“Berbagai inovasi desain, teknologi, dan fitur yang dikembangkan menjadikan All New Honda Vario 160 sebagai motor impian dari para pecinta skutik premium yang menginginkan sepeda motor berperforma tinggi dengan desain yang lebih besar, semakin canggih dan membanggakan,” bebernya.

Dikatakan Thamsir, motor produksi anak bangsa ini hadir sebagai jawaban bagi pecinta motor skutik premium sporti berperforma tinggi yang memberikan kebanggaan dan menjadi cerminan gaya hidup pengendara yang menyenangi sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi.

“Selain menyuguhkan performa produk yang mumpuni, pecinta All New Honda Vario 160 juga dimanjakan dengan perasaan bangga terhadap produk dan layanan bagi mereka sebagai bentuk apresiasi terhadap penerimaan yang sangat baik terhadap skutik premium sporti ini di masyarakat. Kami pun secara konsisten terus memberikan layanan terbaik melalui jaringan penjualan dan servis yang tersebar di wilayah operasional kami. Kami yakin, kehadiran All New Honda Vario 160 dapat menguatkan kecintaan masyarakat terhadap produk skutik Honda,” ungkapnya.

Salah seorang pengguna Vario di Makassar Amir, mengungkapkan, diantara sekian banyak keunggulan Vario160, bodi dan bagasi menjadi andalannya.

“Bodinya bisa menunjukkan karakter penggunanya, sedangkan bagasi pastimi bisa banyak isinya,” ujarnya saat dimintai komentarnya, Rabu (25/5/2022).

Honda Vario 160 sangat kuat melalui logo dan desain keseluruhan. Ukuran bodi yang besar dengan karakter garis sporti yang semakin premium menambah percaya diri bagi pengendaranya. Didukung ukuran ban tubeless yang lebih lebar, depan 100/80-14 dan belakang 120/70-14 ditambah kombinasi velg berwarna burnt titanium pada tipe ABS memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berkendara serta tampilan yang semakin berkelas.

Skutik premium sporti ini dilengkapi dengan fitur keselamatan dan keamanan yang canggih seperti Honda Smart Key System yang dilengkapi alarm dan answer back system yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara.

Pada tipe ABS sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan seperti Antilock-Braking System (ABS) dan peranti rem posisi belakang sudah dilengkapi rear disc brake.

Model ini juga telah didukung dengan USB charger type A, di mana sudah tersedia socket untuk melakukan pengisian daya tanpa perlu menggunakan tambahan adapter.

Selain itu, didukung lampu LED pada semua sistem tata cahaya, semakin menambah kesan premium sporti dan kecanggihan All New Honda Vario 160. Model ini juga dilengkapi full digital panel meter dengan informasi yang lengkap antara lain indikator kecepatan, jarak tempuh, bahan bakar, indikator Smart Key, jam digital, fuel consumption, indikator tegangan baterai, indikator penggantian oli, trip meter, indikator ISS, dan indikator ABS pada tipe ABS. Desain bodi yang besar mampu memberikan kapasitas bagasi 18 liter dan semakin memberikan ruang dengan tampilan desain flat deck dalam menemani aktivitas harian pengendara.

Tak hanya memiliki desain yang memikat pecinta motor skutik premium sporti, performa tinggi dan beragam teknologi fitur canggih yang disematkan menjadi penyempurna All New Honda Vario 160.

Mengusung mesin generasi terbaru dengan kapasitas 160cc 4 katup eSP+, berpendingin cairan, yang mampu mengurangi gesekan dan menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,3 kW @8500 rpm dengan torsi puncak 13,8 Nm @7000 rpm. Sensasi bertenaga yang dihadirkan skutik premium sporti ini pun semakin mewujudkan kebanggaan dan kesenangan berkendara.

Di Makassar All New Vario 160 dibanderol dengan harga on the road (OTR) Makassar Rp 26.320.000,-untuk tipe CBS dan Rp 29.020.000,- untuk tipe ABS. Dipasarkan dengan 2 tipe yaitu CBS dan ABS. Untuk tipe CBS terdapat warna Active Black, Grande Matte Black, dan Grande Matte Red.

Sedangkan untuk tipe ABS, terdapat warna Active Black, Grande Matte Black, dan Grande White. Tipe ABS memiliki velg dengan warna burnt titanium serta sentuhan emblem Vario yang semakin memberikan kesan lebih premium. (*)