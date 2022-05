MaRI Suguhkan Festival Kuliner Unik dan Tematik Melalui FestivICE

Makassar, Upeks — Patut diakui, festival kuliner merupakan salah satu momen yang paling dirindukan dan dinantikan selama kurang lebih dua tahun ini. Tak hanya bagi pelaku usaha kuliner, tetapi masyarakat pun merindukan suasana festival kuliner.

Menanggapi situasi tersebut, Mal Ratu Indah (MaRI) hadir mengobati kerinduan masyarakat dengan menggelar festival kuliner dengan tema FestivICE yang diadakan mulai tanggal 25-29 Mei 2022, di Public Plaza Mal Ratu Indah, pukul 14.00 Wita ‘till melts.

Festival kuliner tematik dengan tagline ‘Enjoy It Before It Melts’ ini adalah program kolaborasi MaRI bersama dengan pelaku usaha kuliner yang khusus menyajikan jajanan atau kudapan dengan tema es. FestivICE menghadirkan kuliner selingan dengan berbagai macam varian es, menu eksploratif, dan kuliner berbahan dasar es lainnya dalam satu tempat. Tentunya jajanan yang disukai oleh semua kalangan usia.

Marketing & Manager PT Kalla Inti Karsa, Datu Primadona Husain, mengatakan bahwa FestivICE yang digelar di Public Plaza MaRI ini memang digagas dan disiapkan untuk para masyarakat khususnya pengunjung setia MaRI dan para pelaku kuliner lokal Makassar.

Ona, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa setiap bulan pihaknya menghadirkan tema program yang berbeda, baik program kuliner, entertainment, dan aktivasi menarik lainnya. Festival tematik ini terbukti mendapat respon yang sangat baik dan antusiasme yang tinggi dari para peserta maupun pengunjung.

“Melalui acara ini, kami menyediakan ruang untuk pelaku industri kuliner untuk turut berkreasi, mempromosikan, dan menjual produknya sejalan dengan tema yang kami gagas. Kami mencoba memberikan sesuatu yang berbeda dan unik. Hal itu mendapatkan respon yang sangat positif dan antusias dari peserta maupun pengunjung,” kata Ona.

Ia juga menambahkan, berada di lokasi yang sangat strategis di Public Plaza Mal Ratu Indah menjadikan festival ini berbeda dengan event kuliner lainnya. Ditata sebagai pop up market, dekorasi berwarna, dan diisi dengan kegiatan hiburan yang menunjang festival serta memfasilitasi masyarakat yang berkunjung di lokasi publik yang terbuka.

Ona mengatakan bahwa ada total 13 brand kuliner lokal favorit yang dihadirkan mulai dari jajanan tradisional hingga kekinian antara lain Mooico, Milo House, Espresso Chill, Oh Jeruk, Deelicious, Herjus, Queen Fruits, Ti Cake, Gastros Cafe & Eatery, Alvocad Kocok, Es Potong Frozen, Walls, dan yang unik adalah Es Tong-Tong.

Selain menyajikan kuliner favorit, FestivICE juga menghibur para pengunjung dengan berbagai aktivitas menarik yang dihadirkan selama festival seperti Music Showcase oleh musisi-musisi lokal Makassar antara lain Fian Rinaldy, Jasmine Risach, Skin and Blister, dan Natinson.

Ada pula Kids Activities seperti Popsicle Creation, Ice Cone Painting, Crafting, dan Play Dough Party. Berkolaborasi dengan Bee Kids Creative Lab, aktivasi anak ini sangat cocok dengan tema yang diusung. Tak hanya jajan, anak-anak juga bisa bermain sambil belajar.

Tak sampai di situ, ada pula talkshow dengan tema Culinary Spotlight bersama para pelaku industri kuliner antara lain Makassar Culinary Night, Ngemil Lucu, dan Gastros Cafe & Eatery.

Setiap harinya juga ada es krim gratis dan voucher belanja di tenant Mal Ratu Indah bagi pengunjung yang beruntung, cukup dengan memindai barcode yang terletak di pintu masuk area festival.

Momen FestivICE diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat yang datang ke MaRI untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, sahabat, dan kerabat.(rls)