Pengendara Sepeda Motor Meninggal di Tempat Pasca Diserempet Mobil Truk

Barru,Upeks.co.id— Diserempet truk, Pengendara Sepeda Motor Meninggal di tempat. Tabrakan tersebut terjadi dijalan poros Makassar – Parepare, tepatnya di kelurahan Takkalasi kecamatan Balusu Kab. Barru, Sabtu (14/5/2022) sekira pukul 15.30 WITA.

Kapolres Barru yang dikonfirmasi melalui Kasat Lantas AKP. H. Abd. Samad menjelaskan, Kecelakaan Lalu Lintas berupa Mobil Light Truck Toyota Dyna No. Reg. DP 8279 CA menyerempet Sepeda Motor Yamaha Mio M3 No. Reg.DP 6236 BI kemudian Sepeda Motor Yamaha Mio M3 No. Reg.DP 6236 BI menabrak Mobil Minibus Toyota Avanza No.Reg. DP 1057 BX yang Parkir di badan jalan yang mengakibatkan Meninggal Dunia dan kerugian materil.

Dikatakan Kasat Lantas, berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi bahwa pada hari Sabtu 14 Mei 2022 Sekitar Pkl 15.30 Wita,terjadi kecelakaan lalu lintas yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 No. Reg.DP 6236 BI yang dikendarai oleh Per. SAFITRI bergerak searah dengan 1 (satu) Unit Mobil Light Truck Toyota Dyna No. Reg. DP 8279 CA , yang dikemudikan oleh Lel.RAMLI bergerak dari arah Makassar menuju arah Parepare.

Sesampainya di TKP lanjut Kasat Lantas, pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio M3 No. Reg.DP 6236 BI yang di kendarai oleh Per. SAFITRI merubah lajur kekanan hendak menghindari 1 (satu) Unit Mobil Minibus Toyota Avanza No.Reg. DP 1057 BX yang dikemudikan oleh Lel. KABIR SAHABUDDIN yang sedang parkir di badan jalan sehingga menyerempet 1 (satu) Unit Mobil Light Truck Toyota Dyna No. Reg. DP 8279 CA yang dikemudikan oleh Lel. RAMLI, sehingga pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio M3 No. Reg.DP 6236 BI terjatuh dan menabrak 1 (satu) Unit Mobil Minibus Toyota Avanza No.Reg. DP 1057 BX yang parkir di badan jalan.

“Akibat Laka Lantas tersebut,Pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio M3 No. Reg.DP 6236 BI yakni Per. SAFITRI , Umur 18 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Kamp. Laju, Kel. Mangkoso, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru., mengalami Pendarahan aktif dari hidung, telinga, mulut, Muka gepeng sebelah kananluka Robek pada kepala Bagian kanan, Lecet di bawah mata kanan, luka robek pada bagian dahi, luka robek pada dagu, dan Meninggal Dunia di TKP.”, terangnya.

Sementara, kerusakan kendaraan akibat Laka Lantas tersebut, Mobil Minibus Toyota Avanza No.Reg. DP 1057 BX mengalami kerusakan pada bamper belakang penyok.Sepeda Motor Yamaha Mio M3 No. Reg.DP 6236 BI mengalami kerusakan pada lampu depan pecah, Kap Bagian depan pecah,Kaca Spion Patah. (Ama)