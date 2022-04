Yayasan Sahabat Peduli Anak Gandeng Aston Makassar Gelar Buka Puasa

Makassar,Upeks.co.id— Yayasan Sahabat Peduli Anak Makassar kali ini menggandeng ASTON Makassar sebagai kolega untuk menggelar buka puasa bersama anak-anak dari Yayasan Sahabat Peduli Anak. Kerjasama tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan program CSR (Corporate Social Responsibiliy) yang bertajuk ASTON Makassar Road to One Decade.

Yayasan Sahabat Peduli Anak sendiri adalah sebagai Organisasi non-profit yang mempionir kegiatan ini, yang telah berdiri sejak 16 Juni 2016 dan secara konsisten berdedikasi membangkitkan harapan, membangun karakter dan mengubahkan kehidupan anak dalam krisis Indonesia.

Eunike Wirawan, selaku Founder dan Ketua Yayasan Sahabat Peduli Anak, menyebutkan misinya adalah menginspirasi harapan untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama, membangun karakter yang menjunjung kebenaran, kebaikan, kasih dan keadilan dengan menyelenggarakan pendidikan dan pendampingan bagi orangtua dan guru sehingga cakap dalam mendampingi anak bertumbuh.

Kegiatan ini dihadiri sekitar 160 anak dari Panti Asuhan Al-Furqan & Al-Muallaf, SLB A Yapti & Balai Rehabilitasi Sosial Anak di Makassar yang didampingi oleh pengurus yayasan dan masing-masing lembaga pun turut menghadiri kegiatan buka puasa yang berlokasi di Ballroom ASTON Makassar Hotel.

“Kami bangga menjadi salah satu kolega dari Yayasan Sahabat Peduli anak untuk menggelar kegiatan ini. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan juga dengan mengadakan rangkaian kegiatan sosial yang telah rutin dilaksanakan oleh manajemen hingga saat ini tepat momennya dibulan Ramadan ” ungkap Joko Budi Jaya, General Manager ASTON Makassar.

Ditambahkan oleh Joko Budi, sebelumnya pihaknya telah mengadakan kegiatan pertama yang sukses digelar melalui program bertajuk ASTON Makassar Road to One Decade. Kegiatan tersebut merupakan Peringatan Hari Down Syndrome International bersama KOADS (Komunitas Orang Tua Anak Down Syndrome).

“Ini merupakan kegiatan CSR selanjutnya, mengingat perayaan ulang tahun ASTON Makassar nantinya baru akan digelar pada bulan Mei mendatang, jadi beberapa rangkaian kegiatan sosial satu-per-satu kami adakan bekerjasama dengan berbagai instansi.” Tambahnya.

Kedua belah pihak berharap melalui kegiatan ini dapat menginspirasi dan mengajak berbagai pihak untuk sama-sama memberikan perhatian atas kersejahteraan anak yang membetuhkan perhatian lebih. Tak lupa, Joko Budi mewakili manajemen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kolega untuk terus mempercayakan ASTON Makassar dalam kegiatan sosial. (rls)