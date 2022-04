X Factor Indonesia 2021 The Final Countdown For One Shining Moment

JAKARTA,UPEKS.co.id— X Factor Indonesia 2021 telah masuk babak Grand Final pada Senin (11/04/2022), disiarkan langsung dari salah satu studio termegah di Asia, yakni Studio RCTI+, Jakarta.

Ada empat kontestan yang akan saling berhadapan; MAYSHA dari kategori GIRLS dengan Rossa sebagai Mentor, 2ND CHANCE, Grup bentukan bersama mentornya, Ariel Noah, dan BCL sebagai satu-satunya mentor yang membawa dua anak didik hingga babak ini, ALVIN dan DANAR.

Malam Grand Final ini keempat Grand Finalist akan bersaing memperebutkan 3 tempat di malam penentuan juara pada 18 April 2022, di babak FINAL COUNTDOWN & RESULT SHOW, malam yang akan menjadi penentuan dan sejarah terpilihnya juara baru X Factor Indonesia.

Maysha, Alvin, Danar, dan juga 2nd Chance berhasil melaju ke Grand Final setelah menyisihkan 15 kontestan lainnya yang tampil di babak Gala Show yang berlangsung sejak 17 Januari 2022. Lebih dari itu, keempat finalis tersebut menjadi yang terbaik di ajang X Factor Indonesia 2021 dari 19.000 ribu peserta yang mengikuti audisi dari berbagai daerah. Oleh karena itu, pertarungan keempat finalis di babak Result nanti bakal sangat seru untuk disaksikan, dimana mereka harus bisa meraih hati pemirsa untuk mau mem-vote sebanyak – banyaknya agar bisa terpilih sebagai pemenang.

Sales & Marketing Director MNC Media (Digital & Non Digital) Tantan Sumartana melihat RCTI selalu berhasil membuat talent search yang sukses, “kita juga bersyukur dan bangga sekali sangat kaya dengan talenta-talenta dan setiap tahun beregenerasi terus dan ini orang-orang hebat di belakang kita dan orang hebat yang ditemukan oleh tim RCTI sangat luar biasa, ratingnya juga sangat luar biasa,” ungkapnya

” 2 tahun terakhir ini RCTI selalu menayangkan di waktu central primetime dari jam 18.00 -21.00 WIB itu sangat membantu kolaborasi platform digital juga sangat membantu, terima kasih atas dukungan semua tim dan juga para sponsor,” sambung Tantan.

Perhelatan malam ini akan banyak kejutan yang dihadirkan. Para kontestan nantinya akan menyanyi secara solo dan juga kolaborasi. “Malam ini X Factor Indonesia memasuki babak Grand Final, setelah sekian lama kami bersama juri mentor melatih kontestan X Factor Indonesia, pada akhirnya terpilihlah Alvin, Danar, Maysha dan 2nd Chance. Dan di malam Grand Final ini, untuk pertama kalinya mereka akan membawakan secara Live, lagu single mereka yang akan dirilis segera,” tambah Fabian Dharmawan selaku VP Head Of Production Operation Division RCTI.

X Factor ada juga berkat dukungan seluruh sponsor. Salah satunya Lazada yang selalu mendukung industri kreatif Indonesia. “Dengan adanya X Factor sekarang mendukung hadirnya mega bintang baru di Indonesia. Kita bukan hanya sekedar shopping platform biasa, kita juga menghadirkan shopingtainment dimana bisa berbelanja sekaligus juga menikmati hiburan dan harapan kami dengan danya X Factor bisa menikmati hiburan juga dari Lazada,” tutur Irene Inonu selaku VP Marketing, Branding Strategist Lazada Indonesia.

Sementara itu, Fremantle selaku pemegang lisensi hak siar dan komersil X Factor Indonesia, menyatakan bahwa gelaran X Factor Indonesia tahun ini terbilang sukses. Tidak hanya karena banyaknya peserta yang ikut dalam audisi, namun juga respon pemirsa untuk memberikan vote kepada peserta favoritnya masing– masing juga cukup tinggi. Sehingga di babak Grand Final nanti yang tampil memang merupakan pilihan pemirsa serta mempunyai kualitas untuk menjadi juara.

“X Factor Indonesia season ini menjadi show yang sangat dinanti-nanti. Tidak hanya karena respon masyarakat yang tinggi dalam mengikuti babak audisi, namun juga terlihat dari antusiasme para pemirsa memberikan dukungan dalam bentuk vote yang diberikan kepada kontestan favoritnya masing – masing. Dan lebih membanggakan X Factor Indonesia juga bisa berada dalam jajaran X Factor secara Global, baik secara kreatif show ataupun kontestannya. Terbukti dengan berkali-kali kontestan kita trending dari sejak Audisi, di-notice dan direspon penyanyi internasional,” ucap Victor Ariesza selaku Co Managing Director Fremantle.

Maysha, Alvin, Danar, dan juga 2nd Chance Judika mengaku bangga berada di posisi saat ini. “Saya pastinya bangga dan bersyukur banget karena sudah sampai dititik ini nggak mudah dan sulit, banyak tantangan yang harus saya lewati, harus banyak kerja keras. Ini juga semua karena doa dan dukungan dari keluarga, teman-teman, teman berbincang, dan pastinya mentor saya Kak Unge”, ungkap Danar dari tim BCL. Alvin sebagai teman satu mentor Danang-pun mengaku bangga, “saya bangga pada diri sendiri dan besyukur pada Tuhan karena sudah dikasih kesempatan hingga sampai disini. Untuk persiapan tidak beda jauh dengan minggu-minggu sebelumnya, tapi karena nanti malam ada koreo, jadi latihan koreo juga,” ungkap Alvin.

Sejalan dengan Danar dan Alvin, Maysha juga mengaku senang karena ini merupakan pencapaian yang membanggakan di usia dia yang masih muda. “Bersyukur banget aku di sini dikelilingi sama orang-orang yang punya ilmu banyak di dunia entertainment. Aku dibimbing oleh Teh Oca (Rossa) yang selalu sabar banget ngeliat kekurangan aku, makasih banget. Aku percaya semua progress yang aku dapet di X Factor ini karena aku dibimbing oleh Teh Oca dan aku bisa disini karena semua orang yang udah support aku dari nol sampai saat ini. Aku bisa menjadi salah satu orang yang bertahan dari belasan ribu orang hingga berada di posisi kita berempat saat ini,” tutur Maysha.

2nd Chance yang merupakan perpaduan beberapa kontestan juga merasa bahagia ada di tahap ini. “kami juga sangat bangga karena bisa menjadi sebuah grup yang dibentuk walaupun sebelumnya kami masing-masing sudah tereliminasi. Sebagai bentukan baru di X Factor ini, kami tentunya bersyukur sekali bisa berada di Grand Final. Apalagi di mentor oleh Papah Ariel (Ariel Noah),” imbuh Caecelia mewakili rekan-rekannya.

Pencapaian seluruh peserta tak lepas dari peran mentor yang sangat mumpuni di bidangnya. BCL dengan Alvin dan Danar, Ariel Noah dengan 2nd Chance, dan Rossa dengan Maysha. BCL merasa persiapan dari awal harus konsisten untuk Alvin & Danar atau semuanya. “Karena aku terlibatnya langsung ke mereka berdua, aku tahu how talented they are, bagaimana kerja keras mereka, bagaimana karakter mereka, karakter mereka totally different,” ungkap BCL.

“Tidak bersaing juga satu dengan yang lain, challenge aku disini juga bagaimana aku bisa memfasilitasi mereka mencapai potensi maksimal mereka. Aku percaya pada mereka, aku bangga mereka sudah sampai sejauh ini. Di luar segala persaingan, mereka juga bersahabat dan saling membantu satu sama lain. Kompetisi tapi saling membantu , tapi intinya mengeluarkan sisi terbaik dari masing-masing mereka. Tinggal bagaimana penonton memilih yang mana paling disukai”, imbuh BCL.

Sama halnya dengan Ariel Noah yang merupakan mentor dari 2nd Chance. “Mereka sudah dewasa semua. Aku cuma kasih masukan soal ke industrinya. Untuk teknis aku cuma kasih sedikit masukan karena teknik bernyanyi mereka sudah oke. Makanya mereka bisa ngeblend begitu cepatnya karena pengalaman mereka sudah bagus,” tutur Ariel.

Rossa selaku mentor dari Maysha mengaku X Factor kali ini berbeda. “Buat aku kali ini berbeda, kalau season 1 dan season 2 lalu hawa persaingan ketat dan mentor harus menang tapi kali ini kita harus have fun. Aku ngerasa satu sama lain saling bantuin. Boril sering ngajarin Ica, yang paling penting mendukung mereka semua. Season ini paling bagus selama aku ada di X Factor Indonesia,” ungkap Rossa.

Salah satu mentor yang berasal dari jebolan ajang pencarian bakat, yakni Judika pun mengaku pengalaman di X Factor sebagai salah satu kebanggaan yang besar buat Judika. “Sebagai orang yang besar karena dari kompetisi, aku senang banget bertemu dengan talent baru yang mempunyai kualitas. Di X Factor ini berbeda, aku bangga dengan 4 grand finalis kali ini. Suatu kombinasi yang luar biasa antara mentor dan anak didiknya untuk bisa selalu memberikan yang terbaik, sisanya kita serahkan kepada para pemirsa Indonesia. Yang jelas, perjalanan menjadi bagian dari X Factor, pengalaman yang tidak bisa terlupakan. Ini pertarungan yang luar biasa pada malam hari ini, mudah-mudahan selalu bisa kasih yang terbaik,” tutur Judika.

Anang pun mengaku RCTI tidak pernah surut dalam melahirkan superstar baru Indonesia. “Teman teman ini mewarnai dunia industri, 4 kontestan di Grand Final ini sekarang langsung memiliki karya. Seperti yang mereka harapkan bisa berkarya di industri,” ungkap. (rls)