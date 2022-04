Wuling Mengawali Kegiatan Almaz RS Media Experience di Makassar

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Wuling Motors (Wuling) hari ini menggelar ‘Wuling Almaz RS Media Experience’ di Wuling Kumala Pettarani, Makassar.

Pada kegiatan ini, Wuling mengajak rekan media regional di Makassar untuk mengetahui lebih dalam inovasi Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) yang ada di flagship SUV Wuling, Almaz RS.

Tak hanya itu, rekan media juga berkesempatan mencoba langsung ragam inovasi tersebut, mulai dari Advanced Driver Assistance System (ADAS), Internet of Vehicle (IoV), hingga perintah suara pintar berbahasa Indonesia pertama, Wuling Indonesian Command (WIND).

“Wuling Almaz RS Media Experience merupakan kegiatan sharing experience dari ragam inovasi yang ada di Wuling kepada rekan media. Almaz RS, Intelligent Digital Car menjadi unit yang digunakan, karena lini produk ini didukung dengan inovasi paling lengkap. Kami berharap, keseluruhan acara ini bisa memenuhi keingintahuan rekan media akan inovasi di Almaz RS yakni WISE, yang menyajikan pengalaman berkendara modern,” ujar Brian Gomgom, Media Relations Wuling Motors.

Membahas inovasi yang dimiliki Almaz RS, dimulai dari Internet of Vehicle (IoV).

Fasilitas yang menghubungkan pengguna

dengan kendaraan melalui konektifitas internet dengan aplikasi MyWuling+ serta head unit. IoV ini memiliki berbagai fitur

yang bisa dikendalikan dengan aplikasi MyWuling+, mulai dari Vehicle Positioning, Vehicle Remote Control, Geo-Fencing Security, hingga Bluetooth Key.

Sedangkan para pengguna dapat mengakses Online Navigation, Online Music, dan Internet Messaging App via head unit yang didukung oleh WIND.

Selain itu, Advanced Driver Assistance System (ADAS) ialah inovasi yang memberikan kemudahan dan kenyamanan selama berkendara. ADAS di Almaz RS terbagi dalam 4 kategori, yaitu Adaptive Cruise, Lane Recognition, Safe Distance & Braking Assistance, dan Automatic Light dengan total 12 fitur. Teknologi ini mendukung kewaspadaan pengemudi sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan yang mungkin terjadi saat perjalanan.

Beralih ke Wuling Indonesian Command (WIND), perintah suara pintar berbahasa Indonesia pertama ini memungkinkan

pengguna menyalakan, mematikan, atau mengoperasikan berbagai fungsi kendaraan termasuk pendingin udara, jendela, dan panoramic sunroof.

Sistem perintah suara ini juga bisa mengakses ragam hiburan seperti musik atau radio, melakukan panggilan telepon, menjalankan aplikasi, memperbesar atau mengecilkan volume, serta menanyakan tanggal dan waktu.

Untuk fitur berkendara lainnya, Almaz RS diakomodasi fitur modern yang lengkap. Mulai dari wireless charging pad, panoramic sunroof, start-stop button, 360 o Camera, Electric Parking Brake (EPB), Auto Vehicle Holding (AVH), Traction

Control System (TCS), Hill Hold Control (HHC) Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brakeforce Distribution (EBD),

Brake Assist (BA), Electronic Stability Control (ESC), Tire Pressure Monitoring System (TPMS), Immobilizer, Airbag, sampai dengan Emergency Stop Signal (ESS).

Berkat ragam inovasi dan juga fitur yang dimiliki oleh Almaz RS, SUV Wuling ini memperoleh apresiasi yang sangat baik.

Hal itu dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang diberikan kepadanya. Seperti The Best Innovation dari Carvaganza Editor’s Choice Award 2021, Best of High SUV Gasoline Otomotif Award 2021, Car of The Year Otomotif Award 2021, TOP innovation Choice Award 2021 dari TRAS N CO Indonesia dan INFOBRAND.ID dan penghargaan terbaru yakni Best of High SUV Gasoline Otomotif Award 2022 yang diumumkan pada awal bulan April ini.

Sebagai informasi tambahan, sektor performa Almaz RS didukung oleh mesin bensin berkonfigurasi 4 silinder berkapasitas 1.500cc turbocharged yang berkompeten memproduksi daya maksimal 140 HP dan torsi 250 Nm. Kemampuan tersebut didistribusikan melalui CVT yang menjadikan perpindahan gigi halus dan responsif. (ris)