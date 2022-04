Pegadaian Kanwil VI Gelar Bazar Emas dan Kuliner Ramadan 

MAKASSAR, UPEKS — PT Pegadaian Kanwil VI Makassar menggelar Bazar Emas dan Kuliner Ramadan, yang digelar secara serentak di 7 Area Kerja Pegadaian Kanwil Makassar.

Tujuh area tersebut antara lain, Halaman Pegadaian Cabang Pasar Butung Jalan Sulawesi No. 285 Makassar, Mall Panakkukang Makassar Jalan Boulevard No 3 Makassar Pelataran Parkir Kantor Pegadaian Kendari Jalan Mayjend Sutoyo No 96 Kendari.

Kemudian Pelataran Parkir Pegadaian Palopo Jalan Andi Kambo Palopo, Pelataran Parkir Pegadaian Cabang Ambon Jalan WR Supratman Ambon, Pelataran Masjid Agung Bulukumba Jalan Nenas Bulukumba, Pelataran Masjid Agung Pare Pare Jl. Jend. Ahmad Yani No. KM 2

Kepala Bagian Humas dan Protokoler PT. Pegadaian Kanwil VI Makassar

Gunawan HB menyebutkan Bazaar yang diselenggarakan PT Pegadaian Kanwil VI Makassar berlangsung selama lima hari, mulai Senin (18/4) hingga Jumat (22/4).

“Lewat bazar ini masyarakat dapat melakukan pembelian aneka emas batangan dan perhiasan emas

berbagai model dan karat dengan harga terjangkau,” ujar Gunawan.

Tak hanya itu, sambung Gunawan, masyarakat juga bisa berburu kuliner untuk berbuka puasa yang disajikan oleh UMKM setempat.

“Bazar lelang emas Pegadaian merupakan lelang barang jaminan emas, yang tidak lagi ditebus oleh nasabah. Ada berbagai jenis barang jaminan, mulai dari emas batangan maupun emas perhiasan yang bisa dibeli oleh peserta lelang,” tandas Gunawan.

Ia menuturkan pembelian barang lelang bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pembelian sistem gadai emas angsuran, gadai emas, gadai tabungan emas, dan juga dapat dibeli secara tunai.

“Pada kesempatan ini Pegadaian memberikan penawaran menarik

berupa cashback hingga jutaan rupiah dan sewa modal dengan tarif khusus untuk pembelian secara angsuran,” ucap Gunawan.

Menurut Gunawan bazar lelang ini merupakan bazar lelang resmi yang diadakan oleh Pegadaian. “Kami mengimbau agar masyarakat selalu waspada terhadap penipuan berkedok lelang online melalui website atau media sosial karena Pegadaian hanya melakukan penjualan lelang secara langsung atau melalui bazar resmi yang digelar perusahaan,”;ucap Gunawan.

Sementara itu, sebagai bentuk kepedulian kepada UMKM, pada acara bazar. Kata Gunawan kali ini Pegadaian

juga bekerjasama dengan para pelaku usaha di bidang kuliner, untuk menghadirkan Festival Kuliner Ramadan, bisa berburu aneka ragam makanan dan minuman.

“Bazar emas dan kuliner juga menyediakan berbagai layanan gratis bagi masyarakat seperti jasa cuci perhiasan dan jasa taksir emas. Selain itu masyarakat yang hadir akan dihibur dengan berbagai aksi panggung

dan juga kegiatan talkshow terkait investasi emas sepanjang periode program,” pungkas Gunawan.

Dalam pelaksanaan bazar emas ini, Gunawan mengaku bahwa Pegadaian tetap aware terhadap kesehatan bersama. “Pegadaian juga mengimbau agar seluruh masyarakat mematuhi protokol kesehatan selama berlangsungnya Bazar Lelang Emas dan Kuliner Ramadan,” tutup Gunawan. (aca)