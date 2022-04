Jampidum Kejagung Setujui Permohonan RJ Delapan Perkara Dari Sulsel

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Jaksa Agung Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung RI, Dr Fadil Zumhana menyetujui delapan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Ekspose dilakukan secara virtual yang dihadiri oleh Jampidum Dr Fadil Zumhana, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani dan Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Dihadiri pula oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel R Febrytriyanto, Kepala Kejaksaan Negeri yang mengajukan permohonan restorative justice serta Kasubdit dan Kasi Wilayah di Direktorat Tindak Pidana Oharda.

Adapun delapan berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah tersangka Muh Izham dari Kejaksaan Negeri Bulukumba yang disangkakan melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Tersangka Andi Ilham Kurniawan dari Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan yang disangkakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan,

tersangka Amirullah alias Ulla dari Kejaksaan Negeri Bulukumba yang disangkakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan.

Kemudian tersangka Bahar Dg Sijaya dari Kejaksaan Negeri Gowa yang disangkakan melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

Tersangka Baso Kasim dari Kejaksaan Negeri Luwu yang disangkakan melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

Tersangka Rahmat dari Kejaksaan Negeri Luwu yang disangkakan melanggar Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, Tersangka Fakri Saidang dari Kejaksaan Negeri Gowa yang disangkakan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana jo. 64 KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan.

Terakhir, tersangka Bakri alias Dg Kio dari Kejaksaan Negeri Gowa disangka melanggar pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C UU RI No.35 tahun 2014 ttg perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak sebagaimana ditambah dan diubah dg UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi mengatakan, ada beberapa alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atas beberapa perkara tersebut.

Pertama kata Soetarmi, para tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana/belum pernah dihukum, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun.

“Kemudian telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf, tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya,” kata Soetarmi.

Selanjutnya terang Soetarmi, proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi, tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan, karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar

“Terakhir adalah pertimbangan sosiologis dan masyarakat merespon positif, ” tutup Soetarmi. (Jay)