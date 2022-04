Baru Dilaunching, New Genio Sudah ditunggu 1.800 Konsumen

Makassar, Upeks – Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara dan Ambon resmi meluncurkan New Honda Genio.

Peluncuran tersebut ditandai dengan acara Press Conference bersama media yang digelar pada Sabtu, 16 April 2022 di Mercure Hotal Makassar.

Meski baru dilaunching, New Honda Genio sudah ditunggu 1.800 konsumen. Hal itu diungkapkan Manager Marketing Astra Motor Sulsel, Gangga Nanda Adi.

New Honda Genio hadir dengan desain terbaru yang lebih ikonik dan gaya sesuai dengan tren masa kini. Tampilan ikonik dari New Honda Genio ini juga didukung dengan penggunaan ban terbaru berukuran 12 inci yang mendukung proporsi berkendara lebih seimbang dan stabil.

Berbekal mesin 110cc berperforma dinamis dan irit bahan bakar, rangka eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) yang berteknologi tinggi, serta fitur komplit fungsional seperti power charger yang kini berada pada rak depan, New Honda Genio menjawab keinginan konsumennya untuk memiliki sepeda motor handal namun juga fungsional dalam menemani aktivitas keseharian mereka.

Kepala wilayah Asmo Sulsel Thamsir Sutrisno mengatakan New Honda Genio juga merupakan jawaban bagi mereka yang menginginkan skutik yang cocok digunakan keseharian, kaya akan fitur fungsional, namun tetap dapat merepresentasikan gaya hidup mereka yang ingin tampil lebih bergaya.

“Dengan perubahan desain terbaru yang ikonik sesuai perkembangan tren masa kini, kami yakin New Honda Genio dapat memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Selain itu kami juga melengkapinya dengan layanan purna jual yang lengkap dan siap merawat New Honda Genio. Seluruh jaringan dealer Honda di seluruh wilayah operasional kami siap sedia menjaga kepuasan berkendara bersama New Honda Genio, ” ungkap Thamsir.

Mesin Handal

Performa mesin handal Honda Genio didukung dengan teknologi rangka eSAF dari Honda. Hal ini semakin meningkatkan stabilitas handling, sehingga Honda Genio lebih mudah dikendarai, ringan, dan nyaman dikendalikan saat bermanuver melintasi jalanan perkotaan yang padat. Rangka eSAF juga memberi pemanfaatan ruang yang semakin efisien terbukti dengan kapasitas bagasinya yang besar, berukuran 14 L untuk menyimpan barang kebutuhan berkendara harian serta kapasitas tangki bahan bakar 4,2 L.

Untuk menunjang aktivitas harian penggunanya, New Honda Genio juga dibekali fitur-fitur penunjang yang fungsional, power charger untuk mengisi ulang baterai gadget saat ini disematkan pada bagian rak depan sehingga lebih mudah diakses oleh penggunanya yang sering menggunakan gadget.

Teknologi lampu depan Honda Genio sudah menggunakan LED, dipadu lampu belakang stylish, serta lampu sein terpisah di bagian cover bodi, memberikan image modern dan pencahayaan optimal. Panelmeter digital menyajikan berbagai informasi termasuk penunjuk kecepatan, odometer, bahan bakar, dan indikator ECO sebagai panduan berkendara efisien. Sentuhan aluminium pada pijakan kaki pembonceng dan grip belakang menyuguhkan penampilan yang mewah.

Faktor keamanan ditunjang dengan fitur secure key shutter, dilengkapi tombol pembuka jok yang praktis. Parking Brake lock, sistem pengereman combi brake, dan side stand switch menjadi fitur standar New Honda Genio yang memastikan keamanan penggunanya.

New Honda Genio dipasarkan dengan dua tipe, yaitu CBS dan CBS-ISS dengan total 6 pilihan warna. Tipe CBS dipasarkan dengan OTR Makassar Rp19.970.000,- Tersedia dalam tiga warna, yakni Radiant Red Black, Radiant Brown Black, serta Radiant Black. Sementara itu, tipe CBS-ISS dengan harga OTR Rp 20.510.000,-, juga mendapat tiga pilihan warna, yakni Fabulous Matte Black, Fabulous Matte Brown, dan Fabulous Matte Blue.(rls)