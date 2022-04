Asmo Sulsel Resmi Perkenalkan Honda New Genio

Makassar, Upeks — Menyambut kehadiran skutik terbaru New Honda Genio dengan desain terbaru yang lebih ikonik dan gaya sesuai dengan tren masa kini, Astra Motor Sulawesi Selatan selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Ambon menggelar acara launching pada Kamis, 21 April 2022 di Pinishi Point Mall Makassar. Melalui kegiatan launching tersebut, New Genio resmi diperkenalkan ke khalayak khususnya pecinta sepeda motor Honda.

Moment launching New Genio merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Honda South Market yang digelar di Phinisi Point Mall Makassar pada 20 April – 01 Mei 2022 dan Trans Studio Mall Makassar pada 22 April – 01 Mei 2022.

Sebelumnya, Asmo Sulsel juga telah memperkenalkan line up terbaru skutik New Genio ke media melalui kegiatan press confrence.

Manager Marketing Asmo Sulsel untuk wilayah Sulsel dan Sulbar Gangga Nanda Adi mengatakan, semoga kegiatan dapat menjadi moment masyarakat bisa mengenal lebih dekat keunggulan produk terbaik Honda. Selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan berbagai benefit seperti promo dan hadiah.

“Melalui gelaran launching ini, akhirnya tuntas sudah rasa penasaran masyarakat kepada skutik trendy dan ikonik New Genio. New Genio hadir dengan deisgn serta fitur terbaru yang membuatnya tampil lebih bergaya. Tampilan ikonik dari New Honda Genio ini juga didukung dengan penggunaan ban terbaru berukuran 12 inci yang mendukung proporsi berkendara lebih seimbang dan stabil. Nah tambah penasaran kan ? tenang saja, karena kami juga telah sediakan booth test ride di area Honda South Market untuk para pengunjung yang ingin menjajal sensasi menunggangi New Genio, ”ujar Gangga.

Pada rangkaian gelaran Honda South Market, Asmo Sulsel hadirkan promo potongan tenor hingga 3x dan hadiah langsung jaket exclusive Honda. Masyarakat juga bisa menikmati lebih dari 120 tenant local brand, food and baverage, hingga thrift shop. (*)