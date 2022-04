Antisipasi Kemacetan Demo 11 April, Jalur Bawah Fly Over Ditutup

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Satuan Lalulintas Polrestabes Makassar, bakal melakukan pengaturan dan pengalihan arus Lalulintas terkait unjuk rasa yang akan dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) termasuk di Makassar, pada Senin (11/4/22) besok.

Kasat Lantas Polrestabes Makassar, AKBP Zulanda menyebut, untuk antisipasi kemacetan dampak demo atau unjuk rasa, dengan pola pengaturan dan pengalihan arus dibeberapa titik bila diperlukan, namun sifatnya situasional.

“Terkhusus area sekitar Fly Over, kami berupaya jalur Barat ke Timur dan Timur ke Barat dapat menggunakan Fly Over. Namun untuk jalur dibawah fly over diperkirakan akan di tutup, ” sebut Zulanda, Minggu (10/4/22).