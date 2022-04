223 Masjid Telah Dikunjungi Dandim 1410/Btg

BANTAENG,UPEKS.co.id— Masjid Nurul Iman Dusun Balla Tinggia Desa Papan Loe Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, Kali ini merupakan hari ke 228 dan masjid ke 223 sasaran safari subuh Dandim 1410/Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, S.Sos beserta Rombongan, Sabtu (30/4/2022).

Turut serta dalam rombongan Kapten Inf Usman (Danramil 1410- 03/Tompobulu), Serda Mansyur ( Babinsa ramil 1410-03), Pelda Mansyur (Ba Kodim 1410), Serma Sultan (Babinsa Ramil 1410-01) dan Kopda Zaenal (Ta Provost Dim 1410).

Diawal arahannya melalui mimbar Dandim 1410/Btg yang dikenal religius masyarakat Kabupaten Bantaeng sembari memperkenalkan diri dihadapan para jamaah.

“Saya selaku Dandim 1410/Btg bersama rombongan melaksanakan safari sholat subuh berjamaah dengan tujuan sebagai ajang silaturahmi karena ada 2 kelebihan didalam nya yakni memperpanjang usia dan memperbanyak rezeki,” ucap Letkol Arm Awan yang akrab disapa.

“Mariki selalu bersholawat setiap mendengar nama Rasulullah SAW disebut, Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadist qudsi, celakalah bagi orang yang tidak dapat melihat wajahku kelak di akhirat yakni orang-orang yang celaka itu adalah mereka yang malas dan enggan bersholawat kepadaku saat namaku Rasulullah SAW disebut,” Imbau Letkol Arm Gatot Awan Febrianto.

Kesempatan kali ini Dandim 1410/Btg di hadapan para jamaah menceritakan kisah Rasulullah SAW yang patut di teladani “kisah Rasulullah SAW berkeluarga, Sitti Khadijah berumur 40 tahun dan Rasulullah SAW berumur 25 tahun menikah dengan seorang janda Selama baginda Rasulullah Shollallahu Alaihi Wassalam berumah tangga, Siti khadijah selalu mendukung suaminya dan menenangkan hati Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wassalam saat gundah, menjadi orang yang beriman dan mempercayai kerasulan beliau disaat banyak orang yang mencaci. Seluruh hartanya dihabiskan untuk mendukung perjuangan dakwah Rasulullah SAW hingga tidak menyisakan kekayaan.

Pengorbanan luar biasa seorang istri, bahkan beliau menyampaikan kepada suaminya bila perjuangan dakwah Nabi belum selesai dan akan menyeberangi sungai tidak ditemukan kayu pohon untuk jadi rakit, Siti Khadijah meminta suaminya untuk menggali kuburnya dan ambil tulang belulangnya agar dijadikan rakit untuk menyeberang baginda Rasulullah SAW cinta yang sedemikian mendalam antara Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah inilah yang membuat tidak akan pernah tergantikan posisi siti Khadijah di hati Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wassalam dengan istri-istrinya beliau sesudah wafatnya” (kutip Al-kisah)

Hadir pula kegiatan safari subuh Imam Masjid Nurul Iman (Wahid),

Hj. Surianti (Kepala Dusun Balla tinggia), Bakri (Ketua RK), Azis Sitaba (Ketua RT) serta Jamaah yang hadir berkisar 65 orang.

“Ucapan terimakasih atas kedatangan bapak Dandim 1410/Btg di Kampung kami melaksanakan kegiatan safari shalat subuh merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bisa di kunjungi oleh pejabat dan memberi motivasi-motivasi yang positif,” ucap Hj. Surianti.

Diakhir kegiatan Letkol Arm Gatot Awan Febrianto yang gemar berbagi setiap saat melaksanakan safari subuh memberikan sembako berupa beras kepada Dg. Laju umur 70 tahun warga Dusun Balla tinggia Desa Papanloe

“Kebahagiaan sejati akan kita rasakan manakala kita berbagi kebaikan kepada sesama,” Ungkapnya. (Irwan Patra)