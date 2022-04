1 SSK Brimob Bone Back Up Polrestabes Makassar Amankan Demo 11 April Besok

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Sedikitnya Satu SSK (Satuan Setingkat Kompi) pasukan Brimob dari Batalyon C Pelopor akan memback up Polrestabes Makassar untuk melakukan pengamanan demo, pada Senin (11/4/22) besok.

1 SSK pasukan elit Polri dari Pelopor Satua Brimob Polda Sulsel itu, akan diberangkatkan ke Makassar hari ini, Minggu (10/4/22).

Dipimpin Komandan Kompi (Danki) 1 AKP Andi Dahlan, pasukan Brimob Bone ini membawa peralatan PHH (Penindakan Huru Hara) lengkap.

“Sesuai perintah Komandan Satuan Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Heru Novianto, hari ini 1 SSK personel Batalyon C Pelopor digeser ke Makassar dalam rangka penebalan pasukan untuk pengamanan aksi unjuk rasa besok,” kata Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Kompol Nur Ichsan.

Nur Ichsan berpesan kepada seluruh anggota yang terlibat pengamanan, nantinya agar tetap bertindak sesuai protap (prosedur tetap) penanganan unjuk rasa.

“Laksanakan tugas sesuai SOP yang berlaku, kedepankan sikap humanis dan tidak ada tindakan represif yang berlebihan dalam pelaksanaan tugas,” pesan Kompol Ichsan.

Mantan Kasubbag Renmin Satbrimob Polda Sulsel ini menambahkan, sebanyak 2 SSK pasukan di stand by kan di Markas Batalyon C Pelopor untuk mengantisipasi kegiatan serupa yang dimungkinkan terjadi di Bone dan wilayah Back Up Batalyon C Pelopor lainnya.

“Kita semua berharap Kondusifitas Kamtibmas di Wilayah Sulsel khususnya di Kabupaten Bone tetap terjaga. Untuk itu sebagai upaya preventif, personel Brimob Bone juga intens melaksanakan patroli cipta kondisi sambil memantau objek vital yang ada di seputaran kota Watampone, ” tutupnya. (Jay)