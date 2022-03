Tim Marcom Phinisi Hospitality Sambut Ramadan 2022

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Menjelang bulan Ramadan tahun 2022 ini, Phinisi Hospitality Indonesia (PHI) menggelar press conference yang diberi judul Ramadan Feast. Bertempat di Pre Function Blu Lemon lantai 3 Hotel The Rinra.

Press conference tersebut dihadiri perwakilan seluruh unit PHI di Makassar, yakni Azis Munawir selaku Marcom Manager The Rinra, Ricwan Wahyudi selaku Marcom Manager Claro Makassar, Andi Ricky selaku Marcom Hotel Dalton, Urfia selaku Marcom Hotel Almadera dan Richy Sunarno selaku Head of Event and Promotion Mall Phinisi Point.

Selain itu, acara tersebut juga turut dihadiri oleh Corporate Director of Sales and Marketing PHI, Ellen Tanti Martha Silaen.

Dalam pemaparannya, masing-masing perwakilan hotel dan mall dibawah naungan Phinisi Hospitality Indonesia menjelaskan tema dan penawaran serta kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan selama bulan puasa mendatang.

Di The Rinra sendiri, Azis Munawir menjelaskan pihaknya mengusung tema “Harmony of Ramadan” yang sekaligus merupakan ilustrasi dari keragaman sajian yang akan diberikan oleh hotel yang berada di bilangan jalan Metro Tanjung Bunga tersebut.

“Salah satu bukti berkahnya Ramadan itu adalah karena semua orang ikut menikmati suasananya, kemeriahannya hingga aneka kulinernya tanpa ada sekat. Itulah yang menurut kami menjadi sebuah harmony yang menyatu dalam wadah Ramadan,” pungkas Azis.

Untuk paket khusus Ramadan, The Rinra menawarkan harga paket kamar mulai dari Rp859.000net per kamar yang sudah termasuk menginap di Kamar Tipe Deluxe, Ta’jil saat kedatangan, Sahur/sarapan untuk 2 orang.

Selain itu, gratis menggunakan sarana kebugaran dan kolam renang serta gratis akses koneksi WI Fi di semua area hotel. Untuk paket buka puasa, The Rinra menawarkan harga Rp168.000/net per orang dengan sajian all you can eat yang terdiri dari 100 menu mulai dari tanggal 7 April hingga 1 Mei 2022.

Sementara itu, Marcom Manager Claro Makassar, Ricwan Wahyudi menjelaskan pihaknya menawarkan harga paket kamar mulai dari Rp550.000net per kamar yang sudah termasuk sahur/sarapan untuk 2 orang serta tajil untuk berbuka puasa.

Tak hanya itu, Claro Makassar juga menawarkan paket khusus buka puasa yang di banderol dengan harga mulai dari Rp150.000net per orang. Tak hanya di satu tempat, Claro Makassar juga akan menyajikan paket buka puasa di Skypool dengan harga Rp198.000net per orang.

Tak ketinggalan, Hotel Dalton yang mengangkat tema Ramadan Kareem menawarkan harga kamar mulai dari Rp375.000net per kamar yang sudah termasuk Ta’jil, Sahur/sarapan untuk 2 orang, paket buka puasa untuk 1 orang serta gratis menggunakan fasilitas hotel seperti kolam renang dan fasilitas kebugaran.

Untuk buka puasa, Hotel Dalton menawarkan harga Rp85.000net per orang juga dengan sajian all you can eat yang bertempat di Skypool, Urban, Cosmo Café dan The Lounge. Penawaran tersebut berlaku dari tanggal 2 April hingga 1 Mei 2022. Menariknya, Hotel Dalton memberikan early bird paket berbuka puasa berupa diskon sebesar 15% untuk pemesanan mulai tanggal 1-4 April.

Serupa dengan Hotel Dalton, Hotel Almadera juga menawarkan harga kamar mulai dari Rp. 375.000net per malam untuk tamu yang menginap dari tanggal 3 April – 1 Mei 2022. Harga tersebut sudah termasuk Sahur/sarapan untuk 2 orang serta gratis pengantaran untuk tamu-tamu yang ingin melaksanakan shalat tarawih di Masjid Terapung. Untuk buka puasa, Hotel Almadera menawarkan harga paket mulai dari Rp75.000net per orang all you can eat yang bertempat di Rooftop dan Gallery Resto.

Hotel Claro Kendari membuat tema Lentera Ramadhan dengan memberikan promo kamar superior Rp. 650.000 termasuk sahur/sarapan pagi dan Ta’jil. Paket Bukber ( All You Can Eat ) dimulai tanggal 4 april 2022 dengan konsep Teras Ramadhan. Harga paket 145.000 Di SKY POOL. Untuk Presale Rp130.000. (rls)