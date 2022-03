Tebarkan Banyak Manfaat, Wardah Luncurkan Kampanye #BergerakHidupkanHarapan

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Menyambut Ramadan 1443 H, Wardah meluncurkan kampanye #BergerakHidupkanHarapan selaras dengan komitmen #BeautyMovesYou yang merupakan bentuk konsistensi Wardah untuk menebarkan kebermanfaatan bagi sesama.

Kampanye ini digelar dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat bergerak dimulai dari diri sendiri dan juga diharapkan dapat menggerakan lingkungan sekitar dalam memberikan manfaat yang lebih luas bagi orang lain.

Kegiatan yang diusung Wardah pada Ramadan kali ini mencakup pengembangan UMKM perempuan, program bergerak hidupkan harapan 1.000 santri, donasi rumah tahfidz, gerakan kebaikan bersama di 300 masjid, kajian islami online, hingga edukasi melalui media sosial.

Setelah melalui dua tahun Ramadan di masa pandemi, beberapa dari kita mungkin mengalami banyak perubahan kehidupan. Dimulai dari keterbatasan untuk beraktivitas dan mobilitas serta berbagai bentuk kehilangan yang mungkin dirasakan seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan momen kebersamaan, hingga kehilangan orang tersayang.

Melalui #BergerakHidupkanHarapan, Wardah mengajak konsumen dan masyarakat memaknai Ramadan tahun ini dengan menebarkan lebih banyak manfaat dan berani memulai hal baru penuh makna.

Head of Wardah Decorative, Shabrina Salsabila menjelaskan, Ramadan tahun ini terasa lebih spesial dan dinantikan oleh semuanya, karena ini adalah waktu dimana kita dapat kembali berkumpul dan merayakan momen ibadah bersama keluarga dan orang tersayang.

“Wardah sebagai No. 1 brand kecantikan Indonesia tidak hanya fokus untuk terus berinovasi menciptakan produk-produk kecantikan saja, tetapi juga menginspirasi para Brave Beauties yaitu perempuan Indonesia untuk berani melangkah, dan terus bergerak memberikan manfaat dengan kontribusi yang beragam,” ucapnya.

Disamping itu, dengan komitmen Wardah yang selalu menghadirkan inovasi produk, bertepatan dengan bulan Ramadan ini, Wardah juga meluncurkan produk Special Edition: Colorfit Last Day Lip Paint All Around the World yang terdiri dari 6 varian warna, membawa semangat dan suasana beberapa kota ikonik di seluruh dunia.

Menyadari banyaknya UMKM perempuan yang kehilangan pekerjaan saat pandemi, Dhini Aminarti sebagai Wardah Brand Ambassador berpartisipasi menebarkan kebermanfaatan untuk masyarakat melalui workshop bersama UMKM perempuan. Workshop berisikan aktivitas seperti sharing session.

Dhini Aminarti yang juga seorang entrepreneur, akan juga menceritakan perjalanan membangun bisnisnya. “Hal ini dilakukan untuk memotivasi dan menghidupkan harapan pelaku UMKM perempuan yang baru merintis bisnisnya untuk terus berkarya meskipun dalam kondisi pandemi,” ucapnya.

Selaras dengan pengembangan UMKM perempuan, Dhini Aminarti juga akan menjalankan Program Bergerak Hidupkan Harapan 1.000 Santri ke beberapa titik pesantren di Jabodetabek untuk menambah wawasan bisnis para santri.

Kampanye #BergerakHidupkanHarapan juga mencangkup pemberian donasi ke Rumah Tahfidz Daarul Ihsan yang diserahkan oleh Wardah Brand Ambassador, Dinda Hauw, dalam bentuk dana pendidikan, alat dan fasilitas penunjang belajar.

Melalui inisiatif Wardah #BergerakHidupkanHarapan, ia berharap kegiatan sharing sessionbersama para pelaku UMKM perempuan dapat mendorong semangat mereka yang berjuang membangun bisnisnya di tengah pandemi.

Tidak terbatas pada pelaku UMKM perempuan, sharing session terkait bisnis juga dilakukan di beberapa titik pesantren di Jabodetabek yang ditujukan untuk menambah pengetahuan para generasi muda khususnya para santri mengenai tips merintis bisnis, sehingga ke depannya mereka berani melangkah untuk memberikan manfaat bagi para santri dan masyarakat. (Mit)