Sambut Ramadan, Kalla Toyota Siapkan Public Display

Makassar, Upeks.co.id — Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Kalla Toyota akan Kembali mengadakan public display bertajuk Lebaran Bahagia Bersama Toyota. Beragam unit unggulan Toyota akan dipamerkan di Atrium Mal Ratu Indah, mulai tanggal 24 Maret hingga 3 April 2022 mendatang. Tak hanya menghadirkan unit Toyota lebih dekat dengan pelanggan, di public display kali ini Kalla Toyota juga menghadirkan beragam hiburan dan games berhadiah.

Andyka Susanto selaku West Region General Manager mengungkapkan, Kalla Toyota di bulan Februari lalu mencatat prestasi gemilang dengan menguasai market share hingga 30,8% dari seluruh wilayah penjualannya meliputi Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra. Untuk di wilayah Sulsel sendiri, Kalla Toyota juga unggul menguasai market share dengan capaian hingga 33,2%. Khusus di kota Makassar, Kalla Toyota merajai aspal dengan capaian market share hingga 40,4%.

“Salah satu unit unggulan yang Kalla Toyota tawarkan adalah All New Veloz dan All New Avanza. Kedua unit ini unggul menguasai market share segmen MPV Low dengan capaian 43,0% di seluruh wilayah penjualan Kalla Toyota. Isu mengenai kenaikan tarif PPN 11% di bulan April mendatang akan berdampak pada kenaikan harga kendaraan. Oleh karena itu, bulan Maret ini merupakan waktu yang paling pas untuk membeli Toyota dengan promo terbaik,” ungkap Andyka.

Kalla Toyota kembali memberikan begitu banyak penawaran menarik untuk pelanggan setianya. Pelanggan berkesempatan mendapatkan Special Rate 0.99%, kemudahan membeli Toyota dengan cicilan ringan melalui program EZ Deal, paket DP mulai 15%, hingga free aksesoris, free compliment Covid-19, free walcome pack, free biaya jasa service berkala, hingga tambahan subsidi hingga 5 juta rupiah khusus trade-in.

Suliadin selaku Marketing General Manager Kalla Toyota mengungkapkan EZ Deal memberikan beragam kemudahan dan keunggulan. Diantaranya, memudahkan pelanggan untuk memiliki kendaraan Toyota dengan model stylish dan elegan dengan cicilan yang sangat terjangkau. EZ Deal juga memberikan keringanan angsuran yang menyesuaikan dengan jenjang karir pelanggan. Dapatkan cicilan lebih hemat hingga 20%. All New Veloz dan All New Raize yang semula bernilai angsuran 5 jutaan perbulan, kini mulai 3 jutaan saja perbulannya.

“Jangan lewatkan kesempatan membawa pulang grandprize berupa satu unit mobil Toyota Agya yang akan diundi pada bulan April 2022 mendatang. Pelanggan yang melakukan SPK dari bulan Januari hingga Maret memiliki kesemmpatan yang sama untuk memenangkan grandprize ini. Bagi pelanggan yang ingin melakukan test drive, Kalla Toyota memberikan promo Test & Win. Pelanggan berkesempatan mendapatkan hadiah berupa mobil Toyota All New Avanza dan motor Benelli Panerea. Nikmati beragam penawaran menarik lainnya bagi pelanggan setia Kalla Toyota. Karena hanya di Kalla Toyota, semua lebih mudah,” ungkap Suliadin.

Kalla Toyota memberikan penawaran unit Toyota All New Avanza 1.5 G M/T yang dapat pelanggan dapatkan melalui subisdi PPnBM dengan harga hemat hingga 20 jutaan rupiah. Tak hanya itu, All New Raize juga bisa pelanggan dapatkan dengan harga hemat hingga 10 jutaan rupiah.

Bagi pelanggan yang ingin melakukan tukar tambah, Kalla Toyota memberikan kemudahan berupa subsidi tukar tambah hingga 5 juta rupiah melalui Toyota Trust. Pelanggan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menukar unit kendaran lama dengan unit Toyota terbaru. Ganti mobil lebih praktis, cepat, dan aman. Proses taksasi juga bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kalla Toyota memberikan jaminan harga terbaik.(rls)