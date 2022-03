PT SJAM Berikan Potongan Angsuran hingga 5 Bulan

MAKASSAR,UPEKS.co.id— PT. Suracojaya Abadimotor (PT. SJAM) main dealer Yamaha wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, telah menyiapkan berbagai promo menarik pembelian motor baru sejak awal tahun 2022.

Diantaranya, PT SJAM memberikan promo Maret Mantap, potongan angsuran hingga 5 bulan, uang muka (DP) lebih terjangkau. Berlaku untuk semua tipe motor Yamaha, syarat dan ketentuan berlaku.

Area Marketing PT. SJAM wilayah Makassar, Ezri mengatakan, penawaran ini mencakup area Sulsel dan Sulbar. Tersedia program Down Payment (DP) dan angsuran khusus bagi sejumlah tipe motor Yamaha serta banyak hadiah tambahan yang sayang untuk dilewatkan.

Kata Ezri, penawaran ini juga berlaku bagi yang ingin memiliki motor terbaru Yamaha hampir di semua type, termasuk type terbaru All New Yamaha Gear 125.

“Kami harapkan ini dapat menjadi rangsangan kepada konsumen kedepan Yamaha yang ingin menggunakan motor Yamaha. Segera datang ke dealer-dealer terdekat, support dan bantuan dari teman-teman pembiayaan semakin hari semakin bertambah,” ujar Ezri

“Terlebih dengan adanya aturan pemerintah terbaru mengenai kebijakan perkreditan, ini bisa menjadi acuan baru bagi leasing resmi kami untuk memodifikasi program yang akan ditawarkan,” tambah Ezri.

Di Makassar sendiri, sejak akhir tahun 2020 PT.SJAM menyediakan program Promo Akhir Tahun yang memberikan DP spesial untuk pembelian semua type motor ber-cc 125 hingga unit terbaru.

Promo pembelian unit Yamaha mulai DP dibawah Rp1 juta an dan hemat angsuran hingga Rp5 juta an serta hadiah langsung jaket keren dan free maintenence Yamaha selama satu tahun (dengan ketentuan khusus).

Seperti diketahui, selama kurun waktu tiga tahun terakhir Yamaha All New Nmax masih memberikan kontribusi total penjualan tertinggi hingga Februari di area kami dengan pencapaian 3.000 an unit.

“Sedangkan, pencapaian unit generasi 125cc Yamaha menembus 4.500 an unit dengan asumsi all penjualan termasuk pendatang baru dari Yamaha new Fazzio menjadi total jualan terbesar Yamaha setiap bulannya,” ungkap Ezri. (Mit)