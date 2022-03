PDAM Parepare Berlakukan Penyesuaian Tarif Baru

PAREPARE,UPEKS.co.id— Terhitung mulai Selasa, tanggal 1 Maret 2022, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PAM) Tirta Karajae, Parepare, akan memberlakukan penyesuaian tarif baru bagi pelanggan.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur PAM Tirta Karajae Parepare, Andi Firdaus Djollong saat ditemui oleh sejumlah jurnalis, di Kantor Perusda PAM, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kilo Meter 2, Parepare, kemarin.

Andi Firdaus Djollong mengatakan, penyesuaian tarif baru ini rata-rata mencapai hingga 50 persen untuk masing-masing kelompok pelanggan.

“Pemberlakuan tarif baru ini, sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat 3 tentang Peraturan daerah atau Perda Kota Parepare tahun 2021 dan perlu menetapakan perwali nomor 3 tahun 2022 tentang ketentuan kenaikan tarif, juga adanya rekomendasi dari BPKP meminta PAM Tirta Karajae Parepare untuk melakukan kenaikan tarif per bulan desember tahun 2021,” jelasnya.

Menurutnya, penyesuaian tarif baru ini, sebelumnya telah didiskusikan bersama dengan Komisi III DPRD Parepare, dan dinyatakan tidak ada masalah.

“Hal ini juga sebelumnya sudah kami publish ke sejumlah media mengenai pemberlakuan tarif baru ini, dan akan kami berlakukan mulai tanggal 1 maret besok,” jelasnya.

Andi Firdaus menambahkan, bahwa penyesuaian tarif ini juga telah dikonsultasi dengan Biro Ekonomi Pemprov Sulsel. Dari hasil konsultasi itu, Biro Ekonomi menetapkan tarif bawah atau terendah Rp 4.000 per meter kubik dan tarif tertinggi Rp 12.500 per meter kubik. Namun di Parepare penyesuaian tarif terendah, yakni Rp 1.500 per meter kubik, dan tarif tertinggi Rp 12.000 per meter kubik.

Dikatakan pula, jika sepanjang 8 tahun, PAM Tirta Karajae Parepare baru melakukan kenaikan tarif. Adapun kenaikannya 20 persen menyesuaikan kondisi masyarakat yang ada.

“Sebetulnya kalau mengikuti aturan biro konsultasi Porvinisi Sulsel, tarif tertinggi itu Rp12.500, kalau ini diterapkan maka tentu memberatkan masyarakat karena tarifnya terlalu besar,” paparnya.

PAM Tirta Karajae Parepare lanjut Andi Firdaus, telah menetapkan tarif paling rendah Rp1.500, terendah Rp12.000 dan tetap mengacu biro ekonomi Provinsi Sulsel.

“Berdasarkan hitungan pembiayaan, ada keuntungan sekitar 3 miliar lebih, sehingga kenaikan tarif ini juga membuat PAM Tirta Karajae sudah dapat menyumbang PAD ke Pemerintah Kota Parepare, begitupun untuk pelayanan akan lebih maksimal tanpa mengandalkan lagi APBD,” jelasnya.

Kemandirian PAM Tirta Karaje itu kata Wakil Ketua DPRD Parepare periode 2014-2019 ini, juga sudah dapat melakukan pembenahan fasilitas serta peningkatan layanan.

“Kenaikan tarif dibarengi peningkatan layanan, akan melakukan beberapa perbaikan seperti di layanan loket, melakukan perbaikan sistem dengan memberikan pelatihan pendidikan keterampilan bagi pegawai sehingga semakin memudahkan pelayanan,” pungkasnya.

Andi Firdaus menyimpulkan, penetapan penyesuaian kenaikan tarif pelanggan itu akan dibarengi peningkatan pelayanan yang lebih maksimal lagi. (Ama)