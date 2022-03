Oknum Perwira Polri Pencabulan Siswi SMP Direkomendasikan Dipecat

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Oknum perwira Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) berinisial M yang terjerat kasus dugaan pencabulan terhadap gadis di bawah umur, telah menjalani sidang kode etik di Mapolda Sulsel, Jumat (11/3/22).

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Komang Suartana dikonfirmasi mengatakan, sidang kode etik terhadap yang bersangkutan itu, direkomendasikan unuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

“Direkomendasikan untuk di PTDH dan AKBP M ajukan banding. Untuk putusannya sendiri kan ada jeda waktunya untuk diputuskan,” kata Kombes Pol Komang, Jumat (11/3/22).

Sebelumnya Komang menjelaskan, bahwa sejumlah saksi-saksi terkait kasus dugaan pemerkosaan tersebut telah diperiksa oleh pihak Propam Polda Sulsel. Hasilnya, kata dia, AKBP M terbukti bersalah.

“Hasil yang sudah didapatkan mengarahkan pada kesimpulan bahwa oknum ini bersalah. Kemungkinan besar dipecat,” terangnya.

Diketahui, Pamen Polri berpangkat AKBP berinisial M itu diduga melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap ART yang juga diketahui masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Makassar.

Siswa yang berusia 13 tahun berinisial IS itu, merupakan warga Griya Barombong. IS menjadi pelampiasan nafsu oknum Polri itu, setelah IS menjadi pembantu di rumah pejabat Dit Polairud Polda Sulsel tersebut sejak September 2021 lalu.

Informasi yang diperoleh, IS relah melayani nafsu AKBP M, karena diiming-imingi akan memperbaiki kehidupan kelurga korban dan dijanjikan dibiayai sekolahnya.

Awalnya, IS menolak dan memberontak saat hendak dicabuli oleh M. Namun janji manis sang oknum Polri tersebut, akhirnya IS melayani nafsu AKBP M. Hubungan layaknya suami istri itu dilakukan hingga Februari 2022. (Jay)