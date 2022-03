Nikmati All You Can Eat The Rinra Hotel, Harganya Terjangkau

MAKASSAR,UPEKS.co.id— The Rinra Hotel, tak henti-hentinya memanjakan pengunjungnya dengan kembali menghadirkan event All You Can Eat.

Bertempat di lantai 3 The Rinra Jl Metro Tanjung Bunga, pengunjung dapat menikmati sajian spesial event tersebut yang bandrol dengan harga yang sangat bersahabat yakni Rp120 ribu per package.

Marcom Manager at The Rinra Makassar Abdul Azis Munawir menyebutkan event

All You Can Eat menawarkan harga Rp120 ribu per orang.

Ia mengaku harga tersebut masih lebih murah lagi ketika datang berlima, yakni dari harga Rp120 ribu per orang menjadi Rp100 ribu per orang.

“All You Can Eat hadir setiap hari Rabu dan Kamis, dan harga sangat terjangkau, apa lagi datang berlima itu ada diskon Rp20 ribu per orang,” ujar Azis, Kamis (10/3/2022).

Nah, tunggu apa lagi buruan datang di The Hotel Rinra untuk menikmati All You Can Eat, karena selain harganya yang sangat bersahabat juga menu yang dihadirkan sangat menggugah selera, yakni mulai dari menu Nusantara seperti soup ubi hingga menu internasional. (Rasak)